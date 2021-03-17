〈金融業徵才〉一銀搶人才 祭百萬年薪搶MA新血

金融業徵才旺季，銀行祭出百萬年薪搶募新血，一銀表示，目前全行行員有 66% 年薪超過百萬元，其中儲備核心幹部 (MA) 首年年薪就上看百萬。

第一銀行今 (17) 日循例在台大舉辦「第一銀行儲備核心人才 (MA) 計畫」說明會，由銀行董事長邱月琴、總經理鄭美玲與學子們面對面交流互動，說明銀行徵才計畫與經營願景。

一銀表示，一銀的 MA 招募計畫從 2005 年起，今年將邁入第 17 年，MA 培訓制度完整且豐富多元、升遷制度快速透明、薪資福利制度完善，每年均吸引近千人報名。

一銀目前全球各地共有 40 個海外據點，為公股行庫之冠，外派機會多，成為眾多求職者的目標首選，且薪資條件在金融同業中具有相當競爭力，MA 首年年薪即可上看百萬元。

統計一銀過去 16 年共培育約 350 位 MA，其中近 50 位已擔任主管職位，分布在國內、海外分行及總行單位。

一銀表示，今年預計招募 50 名 MA，報名期間自即日起至 4 月 6 日止。

此外，為響應國旅並振興經濟，一銀的員工「休假旅遊補助方案」， 今年一口氣加碼提高旅遊補助金額，累計休滿 7 天可領 5000 元補助，休滿 10 天補助 7500 元，休滿 14 天補助 10000 元」，購過高額補助金，鼓勵員工適度休假提高工作效率。