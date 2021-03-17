〈台帛旅遊泡泡啟動〉反映防疫成本 雄獅估團費恐漲1倍

我國與帛琉間的旅遊泡泡成形，成為亞太地區互開邊界首例，旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 品牌策略總經理游國珍今 (17) 日表示，雄獅甫開放線上旅遊泡泡專區初估已湧入超過 400 人預約單，不過，由於交通和住宿為反映防疫成本恐調漲，預估帛琉旅遊費用恐會較疫情前調漲 1 倍，約在 7-9 萬元之間。

游國珍說明，帛琉初步行程有兩種行程，包含 4 月 1 日起每周四出發的 4 天，和每周日出發的 5 天，價格須待相關內容確認後才能明確估算，不過，預估旅遊費用可能會較疫情前調漲 1 倍，約落在 7-9 萬元之間。

游國珍進一步指出，未來隨疫情逐漸趨緩，可能有越來越多的旅遊泡泡成形，但因機票、酒店、交通等在防疫的規定下都會調漲價格，預料在國境開放後，出國旅遊費用將調漲，以往低價促銷的旅遊商品不復見，但因價格反映防疫優先考量，相信消費者仍願意嘗試。

雄獅認為，台帛旅遊泡泡啟動後，一開始因為有限制，人數不多，營收增加不大，但只要第一個泡泡成功，接下來後面一定有更多泡泡，商機即逐漸顯現，尤其在管制多、價格高的情況下，旅行社代辦業務可能增加，甚至旅遊活動將產生結構性改變。

而除了搭上旅遊泡泡商機，雄獅強調，會持續投入資源與資金深耕國旅，奠定基礎迎接入境旅客的到來。

鳳凰 (5706-TW) 則說明，將積極爭取合作機會，初期先依航班規劃 4、5 天團體行程，後續也會密切關注其他旅遊泡泡的可能性，投入資源，爭取疫後復甦的旅遊商機。

雄獅旅遊網在上周五已增設旅遊泡泡專區，有需求的旅客可先行填寫表單預約，不需收取訂金，目前已接到超過 400 人預約單，待細節規劃正式宣布後，雄獅將即刻推出相關產品。