〈金融業徵才〉合庫銀前進校園徵才 擬招募400名新血

金融業徵才季開跑，合庫金 (5880-TW) 子公司合庫銀宣布今年將對外招募約 400 名新血，職缺包括儲備幹部、儲備菁英、一般金融、理財、資訊、資安、信託及數位金融科技人員等多元職缺，其中儲備菁英年薪有機會上看百萬元。

金融業每年 3 月都會前進校園舉辦徵才活動，合庫銀今年規劃 27 場校園徵才活動，將在全台 19 所大學院校舉辦企業說明會，同時結合台大、政大、清大、成大與台北大學的就業博覽會，深入校園與學子們互動交流。

合庫銀表示，今年因應各項人力需求，預計招募近 400 個職缺，其中第一梯次配合年後轉職潮，已對外招募 98 人；第二梯次則搭上畢業季，鎖定社會新鮮人優質工作機會，總計徵才類別多達 22 項，預計將招募 290 人。

合庫銀表示，第二梯次預計招募的 290 名，包含 45 名儲備菁英、142 名一般金融人員等類別，在薪酬待遇部分，儲備菁英人員為例，試用期滿後之第一年，合計年薪、福利、獎金等可上看百萬元。

另外，一般金融人員正式任用後年薪可望上看 75 萬元，如果是有經驗的轉職者，合庫預計錄取跨領域多元人才，包含資訊、資安、理財、數位金融科技專業人員與信託專業人員等職缺，號召各類優秀人才加入合庫行列。

合庫金去年稅後純益 171.35 億元，年度稅後純益目標達成率為 118.96%。此外，因應獲利成長，合庫銀在 2018 年起連續兩年員工平均加薪幅度分別為 5.8% 及 4.53%。