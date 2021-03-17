台灣大總座捐贈成立臺大林之晨東南亞助學金 加速大東南亞區域經濟發展

為鼓勵更多優秀東南亞僑生及國際學生來臺大就讀，減輕他們在台北求學時的經濟壓力，台灣大 (3045-TW) 總經理、AppWorks 董事長暨合夥人林之晨，於今 (17) 日在臺灣大學捐贈成立「臺大林之晨東南亞助學金」(以下簡稱本助學金)，期望能吸引更多東協一流人才到台灣求學，增加台灣企業就地爭取一流東協人才的機會，加速台灣融入「大東南亞」 區域經濟發展，創造更多新的成長曲線。

本助學金的對象，涵蓋臺大具印尼、菲律賓或越南等國籍之大學部及碩士班在學學生，每學期共獎助 5 名、每名各新台幣 6 萬元，每年總金額為新台幣 60 萬元。本助學金的主要特色，是以「求學目的自述書」作為審查重點，並未設定貧寒條件、不限定科系，成績也只要求 GPA 2.7 以上的低門檻。

林之晨指出，台北居大不易，成立本助學金的目的，在於幫助東協來台的臺大學弟妹，減輕經濟與生活負擔，讓他們更專注學習。透過開放的設計，鼓勵有明確目標、優秀的印、越、菲青年世代來台就讀。

林之晨表示，一年 60 萬的金額雖不算高，但祈能貢獻母校吸引東協優秀人才的力道，透過校園生活的交流，擴大他們與在台灣長大的學弟妹之區域視野，最終並增加台灣晉用國際人才的機會。更重要的是，期待這項回饋母校的行動，發揮拋磚引玉效果，讓更多臺大畢業的優秀企業領導人，一起回來母校設置獎、助學金。

林之晨說，自己其實在臺大就學時期不是個好學生，大一就被當了 15 學分，說不定是在學成績最差，但回臺大設置助學金的先例，設置 GPA 2.7 分的低門檻也是連當時的自己都能達到的成績。而今年推出的第一版助學金設計，是本著創業精神先跨出一步，未來若成效良好，會再擴大辦理。

林之晨表示，推動台灣融入大東南亞經濟圈有兩大考量，第一是著眼於台灣即將進入「超高齡社會」(65 歲以上人口佔總人口比率達 20%)，其次是東南亞數位經濟發展紅利，機會稍縱即逝。根據國發會預估，台灣將在 2025 年進入「超高齡社會」，任何鼓勵生育的政策已緩不濟急。

林之晨提到，台灣迫切需要更積極的移民策略，吸引東南亞優秀年輕人來台是最好的選擇。因為東南亞不僅人口多且年輕，更是未來半個世紀，台灣在區域上最需要的國際伙伴。此外，台灣優秀且相對平價的高等教育體系，有非常好的條件吸引優秀的東南亞學子來台就讀，畢業後若能留在台灣創業或就業，將可有效改善台灣老化的人口結構；即使畢業後回國，這些年輕人也將扮演東南亞各國與台灣在商業、社會或文化交流的重要橋樑。

此外，東南亞數位經濟浪潮正進入紅利期。根據 Google 與 Temasek 淡馬錫控股的預估，2025 年東南亞數位經濟規模，將高達 3,000 億美元，而這塊市場上網人口，直到 2019 年才正式突破五成，代表未來仍有極大成長空間。

在擁有高速成長潛力的大市場中，數位產業至今已陸續誕生了 Grab、Gojek、Lazada、Tokopedia、Bukalapak、Traveloka、OVO、VNG、VNPay 等約 10 家新創獨角獸 (估值超過 10 億美元的未上市公司)，相較於台灣東邊的美國、北邊的日本與韓國、西邊的中國皆已各自發展出完整成熟的數位生態系，搭上東南亞市場的數位浪潮，將是台灣晉升數位強國的最後一張入場券，而與優秀的東南亞年輕人才建立深度的交流與連結，將有助於確實將此入場券緊握在手。

自台灣推動新南向政策以來，東協學生來台就讀人數便隨之成長。根據教育部統計，東協學生在台灣大專院校研習人數 (包含學位生與非學位生)，從 104 學年度 (2015 年) 的 26,917 人，增加至 108 學年度 (2019 年) 的 55,789 人，五年內成長超過一倍，越南也在 108 學年度，成為東協中最多學生來台就讀的國家。同時期，臺灣大學來自東協各國的學生人數，也從 104 學年度的 904 人，成長至 108 學年度的 1,394 人。

臺灣大學副校長周家蓓說，非常感謝身為臺大 B85 級校友林之晨先生，以行動支持並回饋母校與台灣的熱心。以 110 年度國際學生申請來臺大就讀的人數，以學士來說較去年多出了 50%，若是研究所的碩博士生，更是高達 72.5%，其中有絕大比例是來自東南亞的學生。我們非常認同他設置東南亞助學金的理念，期許我們共同努力，吸引優秀的東南亞學子來臺大就學，不僅可提供其優質的高等教育，並期能使與台灣建立深厚的連結。