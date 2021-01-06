逾9萬支手機有資安疑慮 台灣大：全面召回並軟體升級

國家通訊傳播委員會 (NCC) 今 (6) 日表示，根據刑事警察局資料顯示，台灣大 (3045-TW) 自有品牌手機 AMAZING A32 特定版內建軟體有資安疑慮，超過 9 萬支手機疑似被植入惡意程式，對此，台灣大回應，將全面召回 AMAZING A32 手機進行安全性軟體升級。

台灣大指出，AMAZING A32 手機是由合作廠商力平國際公司負責生產製造，並主動針對 A32 手機軟體進行檢測，同步提供電信技術中心檢測，發現有資安疑慮後，立即主動封鎖海外 7 個惡意 IP，並要求力平國際開發新版 2.0 作業系統。本案因屬檢方及刑事警察局偵辦中案件，基於偵查不公開原則，公司陸續先以客服致電用戶端協助軟體升級或更換其他方案機種。

台灣大表示，A32 手機是一款貼牌產品，授權台灣廠商力平國際使用 Amazing 商標，該手機設計、生產、製造及送驗檢測皆由力平國際負責，經清查後，力平國際所生產的 Amazing 貼牌手機，僅 A32 委由中國廠商華瓏公司代工，因而產生資安疑慮，其他同品牌 Amazing 機種都沒有相關問題，且 A32 入關已通過檢驗及取得型式認證後，才再交由台灣大銷售。

台灣大指出，A32 手機為加速用戶由 3G 轉 4G，於 2018 年 4 月 4 日推出，單機定價為 1990 元，力平國際總出貨量約 9.4 萬支手機；2020 年 7 月 5G 開台後，因應產品調整，A32 手機在相關通路已全面下架。

據最新統計，台灣大網內門號、持續使用的用戶數僅剩 8%、約 7557 人，以目前台灣大受影響用戶數約 200 位計算，占總出貨量約 0.21%，後續仍秉持負責態度，全力協助力平國際全面召回 A32 手機進行安全性軟體升級。

NCC 指出，AMAZING A32 在製程中遭暗中植入惡意程式，因此國人使用手機時，詐騙集團可利用手機門號向遊戲公司申請認證碼簡訊，詐騙集團藉此騙取遊戲點數，手機使用者變成詐騙集團的人頭。