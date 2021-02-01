台灣大運用數位科技力 連續14年關懷花蓮獨居長輩

台灣大 (3045-TW) 因應疫情，首度將連續 14 年不間斷的台灣大花蓮老人圍爐活動調整形式，將數位科技、集團資源投入公益活動，取代企業志工前往花蓮陪伴長輩活動，以遵守防疫規定，今年除了送上年節採買金外，也將透過「微樂志工 APP」協助弱勢長輩在台灣大企業內部向同仁募集生活物資。

台灣大基金會執行長劉麗惠表示，國內第二波疫情再起，台灣大志工陪伴活動也加入數位轉型，落實「用科技擁抱愛」的理念，在短短 10 天之內，為 75 位長輩募得包含熱水瓶、冬被、電鍋等生活所需春節禮物，台灣大也額外提供 300 位長者每人 1000 元採買年節用品購物金。

台灣大也進一步結合子公司行善，邀集 momo 購物網一起獻愛心，加碼致贈每位長輩「金湯花膠佛跳牆」年菜，並線上直播致贈儀式讓所有志工一同參與，愛心不打折，也兌現對花蓮地區獨居長輩連續 14 年承諾，未來 momo 購物網更將與一粒麥子基金會建立公益援助機制，由 momo 購物長期免費提供功能完善的物品給弱勢長者使用。

一粒麥子基金會董事長呂信雄也特別感謝台灣大，呂信雄指出，肺炎疫情影響許多公益團體捐款收入，連一年一度的圍爐盛宴也被迫調整形式，感謝台灣大發揮創意與執行力，透過數位方式讓資源一次到位、關懷絲毫不減。