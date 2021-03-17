Strategy Analytics：2021全球智慧型手機出貨量有望年增6.5% 三星居冠

根據調研機構 Strategy Analytics 最新發布的研究報告顯示，在 2021 年，受惠於疫情趨緩以及經濟狀況改善，全球智慧型手機出貨量有望較去年增長 6.5%。其中，三星市占率有望達到 20%，佔據市場領導地位。

全球智慧型手機出貨量在 2021 年有望年增 6.5%，達到 13.8 億支，主要受惠於新冠肺炎疫情趨緩、老舊智慧型手機增加以及經濟狀況改善。另外，也有更多智慧型手機運營商和供應商推動轉向 5G 的趨勢。

各品牌來看，三星電子的市占率估計為 20%，與去年同期持平。美國科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 預估仍將排名第二，市占率也將與去年持平，為 16%。小米則預估將以 13% 的市占率升至第三名，高於一年前的 11%。緊隨其後的則是 Vivo 和 Oppo，市占率預估將分別為 11% 和 10%，高於去年的 9%。

三星電子的市占率估計為 20%(圖片：Strategy Analytics)

Strategy Analytics 智慧型手機分析師 Abhilash Kumar 表示，在 2021 年，預期小米將超越華為成為的全球第三大智慧型手機供應商。小米在印度和俄羅斯市場上一直表現良好，並且在中歐、東歐和西歐也有出色表現。

Strategy Analytics 高級總監 Linda Sui 表示，2021 年將會是中國智慧型手機供應商的一年。在亞太地區，透過積極的市場營銷、積極擴大通路範圍，以及具有競爭力的定價，vivo、小米和 OPPO 將為成前三名。