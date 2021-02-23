iPhone 12銷量挹注 蘋果睽違5年重奪智慧手機銷售寶座

iPhone 12 系列銷量激增，幫助蘋果 (AAPL-US) 在去年最後一季擊敗三星，睽違 5 年後再度登上全球智慧手機銷售寶座。

Gartner 周一 (22 日) 發布最新報告指出，iPhone 12 系列幫助蘋果在去年第 4 季創下雙位數成長，以近 8000 萬部的出貨量，擊敗三星與小米等競爭對手，拿下 Q4 銷售冠軍，為 2016 年第 4 季以來首度稱冠。

2020 年第 4 季，全球前五大智慧手機品牌出貨量與市占率比較 (圖：Gartner)

Gartner 資深研究總監 Anshul Gupta 表示，受惠於 5G 手機，去年第 4 季的出貨量減幅得以降到最小。他認為，即使消費者對於購物仍抱持謹慎態度，5G 手機及高階攝影功能仍吸引一些人購入最新型智慧手機。

全年來看，受新冠疫情影響，去年全球智慧手機出貨量下滑 12.5%，三星以 2.5 億部的出貨量蟬聯全年銷售冠軍，市占率 18.8%，蘋果全年出貨量近 2 億部，以 14.8% 市占率居次。

2020 年全年，三星以 18.8％的市占率，蟬聯全球智慧手機銷售龍頭 (圖：Gartner)

華為全年出貨量超過 1.8 億部，為全球第三大智慧手機供應商。然而，受美國禁令影響，華為去年出貨量仍大減 24.1％。未受到制裁影響的三星，全年出貨量也跌 14.6％。

展望未來，Gupta 認為，低階 5G 手機的可用性和創新功能，將成為終端用戶升級現有智慧手機的決定性因素。此外，中國以外地區對於可負擔 5G 智慧手機的需求，有望在 2021 年推動智慧手機市場的整體銷售。