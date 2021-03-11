新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

IDC：受惠5G和需求激增 全球今年智慧機出貨量有望增長5.5%

IDC：受惠5G和需求激增 全球今年智慧機出貨量有望增長5.5%(圖片：AFP)
IDC：受惠5G和需求激增 全球今年智慧機出貨量有望增長5.5%(圖片：AFP)

根據國際數據公司 (IDC) 在週三 (10 日) 公布報告，受惠於市場需求持續復甦，以及 5G 裝置供應的增加，2021 年全年智慧型手機出貨量有望成長 5.5%。

報告中指出，在今年第一季，全球智慧型手機出貨量有望年增 13.9%，並在 2021 年全年增長 5.5%。IDC 也預估，在 2020 年至 2025 年的期間內，全球智慧型手機市場的年複合成長率 (CAGR) 為 3.6%。

IDC 全球行動設備研究總監 Nabila Popal 表示，儘管可能面臨持續封鎖和市場對經濟的擔憂，智慧型手機的需求依然強勁。此外，她也表示，價值鏈中的每個人，從供應鏈、OEM、通路、乃至消費者，都已經準備好如何應對進一步的封鎖。

報告中也發現，隨著通路因疫情生活方式改變而調整，線上通路的成長加速，占比將從 2019 年的 20% 攀升至 2020 年的 27%。Popal 認為，產量的增加和通路的改善，加上被壓抑的強勁需求，都預示著未來幾個月的良好增長。

IDC 預估，在 2021 年，受惠於 5G 的發展和蘋果 iPhone 的帶動下，中國和美國智慧型手機市場將分別成長 5.0% 和 3.5%。

另外，IDC 也預估，2021 年 5G 智慧型手機出貨量將佔全球整體智慧機出貨量的 40% 以上。到 2025 年將進一步增長至 69%。

智慧型手機整體平均銷售價格 (ASP) 有望從 349 美元提高到 363 美元。5G ASP 方面，由於 5G Android 市場，尤其是來自中國供應商的競爭加劇，將為 5G ASP 帶來下行壓力，預估在 2025 年預測期末，5G ASP 將降至 404 美元

IDC 全球行動設備高級分析師 Sangeetika Srivastava 表示，在 2020 年第四季的強勁表現，使得所有 OEM 都大力推動增產。儘管這可能會給生產帶來暫時性的挑戰，但預期不會出現任何重大延誤。

延伸閱讀

相關新聞