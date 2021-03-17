大摩下調美股小型股評級：超強漲勢已接近結束

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席股票策略師 Mike Wilson 表示，過去一段時間，小型股和周期性股票表現出色，但這樣的超強漲勢可能接近結束。

Wilson 指出，自去年 4 月以來，羅素 2000 年小型股指數分別​​跑贏標普 500 和那斯達克 100 指數 50% 和 40%。

羅素 2000 相對那指 100 的表現 (圖表取自 Zero Hedge)

Wilson 認為，小型股漲勢最強的階段可能已經結束，從而他們下調小型股的評級至「減持」，以降低風險。他說：「現在，我們認為表現超強、獲利上調和估值擴張的階段將要結束。」

小型股是指總市值在 2.5 億美元至 20 億美元之間的股票。在經濟復甦期間，成本壓力不斷增加，可能會對它們產生不成比例的影響。近期的 PMI 調查，也反映對勞動力可用性和供應鏈短缺的擔憂。

Wilson 表示，去年 4 月，基於經濟的 V 型復甦，以及政府對失業的補貼，小型股受益最大。相對而言，大型股更容易受到全球貿易、匯率及其他外部因素的影響。

Wilson 指出，隨著新冠疫情引發的衰退的深度反彈，小型股的漲勢更大，但現在可能開始趨於平穩。

小型股近期表現比較 (圖表取自 Zero Hedge)

他認為，自今年年初以來，基於市場的利率已大幅上漲，投資者為經濟迅速回升的前景定價，可能意味著未來股票的估值將有所調整。這不代表著小型股不會繼續有表現，但此時的風險回報，可能會令投資者失望。

2021 年以來，羅素 2000 小型股指數已上漲近 20%，標普 500 指數則上漲 5.7%。但美股周二 (16 日) 早盤，羅素 2000 指數下跌逾 1%，那斯達克 100 指數則上漲超 1%