〈台股盤前要聞〉鴻海法說3/30登場、人民幣存款回升 今日必看財經新聞

台股盤前要聞關注重點，鴻海將於 3 月 30 日舉行法說會，預料電動車布局將成為關注焦點；2 月個人戶人民幣存款，睽違一年首見回升；友達董事會通過每股擬配 0.3 元現金股利，並核准新增資本支出 4.55 億元。以下是今 (17) 日必看重要財經新聞。

鴻海法說 3/30 登場 電動車布局成首要看點

鴻海 (2317-TW) 昨 (16) 日宣布，將於 3 月 30 日下午召開線上法說會，由董事長劉揚偉親自主持，會中除了發表去年財報及今年展望外，預計電動車布局也將是最大關注焦點。閱讀全文...

民眾增持意願加溫 2 月個人戶人民幣存款睽違一年首見回升

台灣央行昨 (16) 日公布 2 月銀行辦理人民幣業務概況，截至 2 月底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 共人民幣 2464.38 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月增加 27.85 億元，增幅 1.14%，其中，DB 增加主因活存增加，尤其個人戶人民幣存款是自 2020 年 1 月以來首見增加。閱讀全文...

中鋼前 2 月大賺 74.62 億元 賺贏過去 8 季各季表現

中鋼 (2002-TW) 公告 2 月自結損益，稅前盈餘 38.51 億元，月增 7%、較去年同期虧轉盈，是 2013 年採合併報表以來同期最佳；前 2 月稅前盈餘 74.62 億元，更超越過去 8 季各季表現，每股稅前盈餘約 0.47 元。閱讀全文...

友達每股擬配 0.3 元現金股利 再核准新增資本支出 4.55 億元

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (16) 日宣布，因應技術與產能之優化、調整與建置，董事會再核准通過 4.55 億元新增資本支出預算案，董事會也通過去年盈餘分配，每股擬配 0.3 元現金股利，以今日收盤價 18.4 元計算，現金殖利率達 1.63%。閱讀全文...

三星晶圓廠停工影響 Q2 全球手機生產估計減少 5%

《日本經濟新聞》16 日 (週二) 報導，南韓三星電子位在美國德州奧斯汀的晶圓工廠，由於暴風雪造成停電，迄今已整整停工一個月。高通 (QCOM-US) 委託三星生產的手機晶片也出現供給停滯狀況。受此影響，集邦科技 (TrendForce) 預估 2021 年 Q2 的全球智慧型手機生產將減少 5%。閱讀全文...

南茂本季再漲價 今年營收、獲利年增 1 成起跳

封測大廠南茂 (8150-TW) 昨 (16) 日召開法說會，董事長鄭世杰表示，第一季將再度調漲驅動晶片封測價格，平均漲幅 5-10%，且記憶體封測訂單同樣強勁，首季營收估可持平上季，全年營收、獲利年增雙位數，配息也將再優於去年盈餘分配的 2.2 元水準。閱讀全文...

華邦電擬斥 131 億元建置高雄 12 吋新廠 明年下半年量產

華邦電 (2344-TW) 董事會昨 (16) 日決議，通過高雄 12 吋新廠資本支出預算案，核准資本預算約 131.27 億元，將於 3 月起陸續投資，預計明年上半年裝機、試產，下半年量產。閱讀全文...

環球晶去年純益與 EPS 寫歷史第三高 全年賺逾 3 個股本

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨 (16) 日公告去年財報，去年第四季純益季增 1.48%，每股賺 7.9 元；全年稅後純益與 EPS 則寫歷史第三高成績，稅後純益 131.04 億元，年減 3.9%，每股純益 30.11 元，為連續 3 年賺進超過 3 個股本。閱讀全文...

生達換股分割原料藥部門 持股生泰比重攀升至 22.32%

生達 (1720-TW) 昨 (16) 日召開重訊，將把旗下原料合成部門業務分割，轉移給同集團的生泰 (1777-TW)，雙方以發行新股、股份交換方式進行合作，股份交換後，生達持有生泰股權將攀升至 22.32%，成生泰最大股東。閱讀全文...

新竹擬蓋長期海淡廠 經長：將採專管供竹科用水

台灣面臨 56 年來最嚴重旱象，科技園區缺水議題引起關注，經濟部長王美花昨 (16) 日答詢時指出，計畫在嘉義再蓋一座海淡廠，枯水期就有備援水源可使用；至於新竹海淡廠供水是否考慮支援竹科，王美花表示，目前機組是臨時的，未來的確有規劃設置長期的海淡廠，屆時將採專管的方向進行。閱讀全文...

字節跳動擬進軍半導體市場 正積極招募人才

據《彭博》報導，中國初創企業、抖音母公司字節跳動，正在為進軍半導體產業招兵買馬，發布相關職缺，主要是基於雲端 AI 晶片和 Arm 伺服器晶片布局。閱讀全文...

崇越去年 EPS 11.38 元寫新猷 擬配 8 元股利 殖利率 6.45%

崇越 (5434-TW) 昨 (16) 日公布去年財報，受惠光阻液、矽晶圓等半導體材料銷售暢旺，以及兩地工程業績挹注，營收續創新高，加上去年第四季因處分鹿港土地，帶動第四季、全年獲利均改寫新猷，單季每股純益超過 3 元，全年更首度賺超過一個股本。閱讀全文...