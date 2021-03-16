IC設計股吹響反攻號角 台股漲63點收16313點

美股周一收高，台股今 (16) 日高檔震盪，權王台積電續盤整，上檔壓力沉重，不過，IC 設計股獲資金點火，10 多檔全面噴出漲停，加上主要權值股回穩，帶動加權指數站上 16300 點關卡，終場上漲 63.83 點，收 16313.16 點，成交值略增至 2959.49 億元。

台積電 17 日除息，每股配發 2.5 元現金股利，早盤一度出現棄息賣壓，最低跌至 607 元、失守 5 日線，但在多空拉鋸下，收盤小漲 0.3%，收 613 元。聯電同樣走勢震盪，盤中一度翻黑，但在低接買盤進場下，最高漲至 49.15 元，終場收 48.3 元，漲幅 0.3%。

其他權值股方面，聯發科、鴻海、台達電、日月光投控吸引資金進駐，股價上漲 1-2%；大立光、台塑、國巨、統一、國泰金、中鋼等，均在盤面下震盪。

投信作帳行情火力全開，IC 設計族群再度擔綱盤面主流，包括敦泰、天鈺、松翰、威盛、九暘、驊訊等 10 多檔全面噴出漲停，其中敦泰挾驅動 IC 漲價利多題材，股價已連拉 4 根漲停，創併旭曜後新高，高價股瑞昱、矽力 - KY 也有 2% 以上的漲幅。

被動元件市況熱絡報價漲不停，雙雄下季獲利表現可期，國巨早盤一度漲逾 2% 衝上 593 元，但尾盤湧現獲利了結賣壓，終場翻黑以 579 元作收；華新科漲勢同步收斂，以平盤 259 元作收；不過，華容、天揚在買盤支撐下均亮燈漲停；聚鼎、興勤、奇力新等也在盤面上表現。

航空雙雄受惠貨運價格調漲，獲利可望進一步提升，加上台灣、帛琉可望開放旅遊泡泡，市場高度期待首飛成行，在買盤追捧下，華航今日漲逾 2%，一度來到 14.85 元，創波段新高；長榮航漲幅也超過 2%。