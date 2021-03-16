友達每股擬配0.3元現金股利 再核准新增資本支出4.55億元

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (16) 日宣布，因應技術與產能之優化、調整與建置，董事會再核准通過 4.55 億元新增資本支出預算案，董事會也通過去年盈餘分配，每股擬配 0.3 元現金股利，以今日收盤價 18.4 元計算，現金殖利率達 1.63%。

友達表示，新增資本支出將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，預期今年將執行約 220 億元資本支出，較去年 156 億元，年增逾 4 成。

友達也代子公司友達晶材公告處份廠房及附屬太陽能設備，交易對象為昇陽半導體 (8028-TW)，預計交易金額 4.9 億元，處分利益 3.33 億元，目的是活化資產、減少費用支出。

另外，友達董事會今也通過決議不繼續辦理去年股東會通過之私募有價證券案，決議在普通股不超過 9.45 億股額度內，視市場環境、公司資金狀況，選擇以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、現金增資私募普通股、私募海外或國內轉換公司債等其一進行現金增資。

展望未來，友達指出，遠距商機、宅經濟帶動電視、IT 面板需求維持高檔，訂單能見度看到今年上半年，首季產能利用率維持去年第 4 季 95% 高檔，整體面板平均價格可望續揚近 1 成，但受零組件缺料影響，出貨量估將季減 1 成，而新台幣匯率、缺工也是短期較大壓力。