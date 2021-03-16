〈南茂法說〉漲價效益顯 去年Q4毛利率創5年高 全年賺3.26元

封測廠南茂 (8150-TW) 今 (16) 日召開法說會，並公布去年財報，受惠各產品線稼動率滿載，加上調漲驅動晶片、記憶體封測價格效益顯現，第四季毛利率衝上 24.4%，創下五年來新高、歷史第四高，全年獲利則因匯損、比較基期較高，純益年減 8.4%，約 23.68 億元，每股純益 3.26 元。

南茂去年第四季營收 63.1 億元，季增 11%，年增 13.3%，毛利率 24.4%，季增 5.1 個百分點，年增 1.7 個百分點，營益率 18.4%，季增 5.8 個百分點，年增 2.2 個百分點，稅後純益 6.86 億元，季增 62.1%，年增 29.5%，每股稅後純益 0.94 元。

南茂去年營收 230.11 億元，年增 13.1%，毛利率 21.9%，年增 2.6 個百分點，營益率 15.5%，年增 3.4 個百分點，稅後純益 23.68 億元，年減 8.4%，每股稅後純益 3.26 元。

董事長鄭世杰指出，去年第四季受惠各產品線稼動率持續滿載，營收創單季新高，且受惠驅動晶片、記憶體封測漲價效益，毛利率也明顯提升，預計未來產能吃緊狀況將持續，且無紓解情況。

不過，隨著新台幣強升，南茂去年匯兌損失達 2 億元，加上前年因處分轉投資易華電 (6552-TW) 持股，業外比較基期較高，導致全年獲利仍呈現衰退。