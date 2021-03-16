〈遠傳展望〉井琪提五大營運策略 強化5G網路布局

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (16) 日談全年展望，提出五大營運策略，包括加速 5G 網路、豐富生活圈、拓展資通訊市場、資本活化及 5G 遠距診療等，同時藉由新經濟推升營運成長力道。

遠傳今年共有四大營運重點，包括加速 5G 覆蓋與滲透、遠傳心生活豐富行動生活圈、持續深耕智慧資通訊市場，以及精實成本與極大化資本效益。

5G 覆蓋與滲透方面，井琪表示，目前全台 5G 基地台超過 5000 站，網路涵蓋率約 65-70%，預計年底前涵蓋率可超過 9 成，由於 5G 基地台為 4G 與 5G 網路共同建置的 NSA 非獨立網架構，在不影響 4G 網路下，基地台可透過 AI、大數據方式建置，網路涵蓋率可望提前攀升至 9 成。

井琪指出，由於消費端的語音收入、行動網路營收逐步下滑，因此靠著新經濟營收支撐，去年 ICT、新經濟業務因為疫情影響，部分專案遞延到今年，加上今年業主費用控管趨於保守，預期新經濟營收將年增 17%，比重也從去年的 15% 提升至 16%。

遠距診療方面，井琪指出，5G 遠距診療大幅增加偏鄉病患就診的便利性，目前已提供醫療項目包括眼科、皮膚科、耳鼻喉，今年將在蘭嶼、綠島新增心臟內科，另外，今年遠傳也預計將 5G 技術導入居家照護與長期照顧服務，藉此減少家庭的照顧壓力與社會成本。

創新應用部分，遠傳除拓展「遠傳心生活」合作夥伴外，也針對消費者需求，和新創等公司合作、投資，提供新創團隊測試平台，引進新服務。

井琪表示，遠傳具備五大優勢，第一、金質網路銅板價，提供全國 5G 網速體驗第一的網路；第二、遠傳心生活 APP 打造行動生活圈；第三、深耕大人物，拓展智慧資通訊解決方案；第四、跨業結盟拓展新經濟藍海，推動大數據和智慧物聯網 (AIoT) 打造智慧城市、智慧工廠；第五、5G 遠距診療應用佈局有成。