〈慧榮建新總部〉缺乏新投資 總座：半導體成熟製程缺貨情況將成死結

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章今 (24) 日表示，晶圓代工廠不再投資 28 奈米以下成熟製程，若沒有新投資，大缺貨情況就是一個死結，他並認為，晶圓代工廠需重新思維，不要只將錢投入先進製程，也要讓成熟製程產能吃緊情況獲紓解。

苟嘉章指出，今年兩大成長動能來自 PC、智慧型手機、IOT 裝置 OEM 市場需求強勁，加上 SSD 及 eMMC/UFS 控制晶片不斷增加開案量，帶動記憶體營運回溫。

另一方面，苟嘉章表示，NAND 大廠不希望再做低密度記憶體，容量動輒 256GB 起跳，讓模組廠有更多機會能發展、成長，且未來車用記憶體除娛樂外，包括安控等記憶體應用需求也越來越多。

而近來半導體產業從晶圓代工產能到下游封測等，均面臨大缺貨。對此，苟嘉章認為，全球晶圓代工廠不再投資 28 奈米以下成熟製程，原先以為台積電 (2330-TW) 會帶頭衝，二線晶圓代工廠也會跟進。

不過，他指出，受美中貿易戰影響，聯電 (2303-TW)、中芯國際等晶圓代工廠都不再投資，但隨著電源管理晶片、CIS 晶片、驅動 IC 等需求成長，加上車用需求大增，且都需要用到成熟製程，如果沒有新投資，就是一個死結。

苟嘉章認為，半導體大廠需重新思維，不要只將資金投入 7 奈米、5 奈米等先進製程，也要讓成熟製程產能吃緊情況獲得紓解。

慧榮目前主要在台積電投片，製程已走向 16 奈米、12 奈米，苟嘉章並說，2023 年將需要用到 7 奈米製程，希望獲得台積電更多幫忙，但對於成熟製程產能吃緊情況，要自己想辦法解決。

苟嘉章也說，在企業需求大增下，全球都在搶貨，一定會有重複下單，受美中貿易戰影響，原先平衡的供應鏈不再平衡；雖然這對台灣半導體業是很大的利多，但長期來看並非好事，若庫存過多，恐造成修正或崩盤。