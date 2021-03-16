〈台股盤中〉台積電棄息壓力大 鴻海、航運族群掌多頭兵符 站穩月線

不畏權值股王台積電拉回整理，台股今 (16) 日由鴻海領軍觀光、航運等族群拉抬多頭，伴隨 IC 設計、光學次族群助攻，早盤指數開高小漲 35 點站穩「萬六」與月線，持續狹幅震盪進行橫向區間整理。

權值股王台積電明 (17) 日即將除息交易，但 ADR 股價表現不理想，早盤現貨市場震盪整理，股價下跌 1 元，壓抑台股盤勢。

有別於台積電股價陷入盤整，鴻海今天股價續揚，早盤漲逾 1.5%，股價暫收 123.5 元衝上波段新高，受惠鴻海股價走揚，鴻家軍也紅光滿面，台揚、陽程、瑞祺電早盤大漲逾 2%，廣宇、乙盛 - KY、群創也有 1% 以上漲幅。

IC 設計族群表現強勢，包括太欣、安國、聯傑、威盛、展匯科、九暘、普誠、笙泉、海德威與晶焱等 10 檔個股陸續亮起漲停紅燈，指標個股敦泰、天鈺也在資金追捧下，激勵股價盤中大漲逾 9%。

光學鏡頭族群中同樣是買盤關注重點，包括先進光、揚明光分別有 8%、5% 以上漲幅，今國光、邑錡、亞光也分別有 2%~3% 漲幅。

航運族群中包括志信、四維航、華航、長榮航等今天仍有買盤資金進駐，其中志信股價直奔漲停關門，盤中暫收在 12.25 元；觀光類股中的柏文、王品、新天地與晶華等股價也在資金追捧下，帶動股價翻揚。

整體而言，台股持續面臨漲多修正壓力，尤其權值股王台積電在棄息賣壓壟罩下，股價持續盤整，進而壓抑大盤走勢，留意漲多個股短線恐面臨獲利了結賣壓。