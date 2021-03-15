【日盛投顧】狹幅震盪守穩月線

◆盤勢分析

1. 美債殖利率雖再度飆升，科技股再度遭遇壓力，但台股表現相對穩健，台股加權指數低盤開出後雖一度遭遇賣壓，但低檔在金融股買盤撐住指數後，行情呈現狹幅震盪，OTC 指數表現比集中市場來的強勢。盤面資金聚焦金融、MOSFET、被動元件、航運、觀光等，終場指數下跌 5.85 點，跌幅 0.04%，收在 16,249.33 點，成交金額為 2,660.37 億元。三大法人合計賣超 27.66 億元：外資賣超 29.74 億元、投信買超 4.39 億元、自營商賣超 2.3 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮下跌，後續上漲須量增、下跌須量縮。

(2)、均線：收盤仍在月線之上，下檔支撐為約 16,000 點附近，壓力為 16,500 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 向上開口擴大，短線仍有機會再走高。

3. 櫃買指數上漲 0.78%，收在 197.57 點。短線支撐為 193 點附近，壓力為 200 點附近。

4. 台股選股方向可留意 NB、被動元件、鋼鐵、塑化等原物料族群及高殖利率股。

結構金融股撐住指數，中小型股表現優於大型股

1.MOSFET：受惠於車用、筆電需求強勁，中國 MOSFET 廠傳出第二季有可能再度漲價，台廠相關廠商股價轉強，8261 富鼎攻上漲停，5299 杰力及 3317 尼克森均上漲超過 6%，6435 大中上漲超過 2%。

2. 被動元件：受惠需求旺盛，被動元件持續漲價，龍頭股 2327 國巨、2492 華新科上漲站穩季線，6284 佳邦攻上漲停再創波段新高，2375 凱美再度轉強上漲超過 5%。

3. 金融：金控股將陸續公布 2 月獲利，2891 中信金累計前 2 月獲利年增 48% 超乎市場預期，周一股價創本波新高，另外其他壽險股 2881 富邦金及 2882 國泰金前二個月獲利也均繳出佳績，周一股價再度走強上漲，除了壽險股外，票券為主的 2889 國票金股價經過拉回整理周一再度轉強上漲。

4. 操作建議：美債殖利率持續上漲，國際股市持續受影響，尤其科技股表現相對弱勢，台股加權指數所幸在金融及傳產龍頭股撐住指數，就台股技術面，我們認為短線多空轉折仍在月線，由於本周將面臨台指期結算及美期四巫日結算等變數，操作上勿過度追高，靜待拉回月線量縮止穩再逢低布局，選股佈局上可留意 NB、被動元件、鋼鐵、塑化等原物料族群及高殖利率股。