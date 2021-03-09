美債殖利率上漲有限 股票基金仍受青睞

美國 10 年期公債殖利率在今年初突破 1% 之後，自 1 月底一路竄升至 1.5% 以上，上週五更觸及 1.62% 的高位。美國長期公債殖利率飆升使投資人擔憂，以致全球股市近月大幅波動。「鉅亨買基金」表示，此波殖利率快速上升，主因來自於經濟動能轉佳，第三輪紓困案將通過恐使通膨加速上升、資金提前緊縮的預期心理。但從聯準會主席近期重申寬鬆政策來看，美國長期公債殖利率繼續大幅升高的空間有限，持續看好股票型基金今年的表現。

儘管股市遇上美國長期公債殖利率飆升的亂流，依晨星截至今年 2 月底的數據統計，各天期排名在同類型前 10% 且為正報酬的基金仍有十餘檔，其中多數為股票型基金。「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，第三輪紓困案與疫苗施打，將讓美國消費大幅增長，有助於經濟動能持續好轉，企業盈餘也會因經濟轉佳而提升，將為股市帶來正面效果。因此近期的震盪走勢反而是進場的好時機。

張榮仁表示，美國目前疫苗施打劑數已超過 8000 萬劑，平均每日施打劑數從年初的 20 萬升高至目前的 180 萬，按照目前疫苗施打進度來看，美國可望於年中前完成全國的群體免疫，生活恢復正常指日可待。除了疫苗施打速度快於預期外，1.9 兆美元紓困案可望於本週通過，加上還有金額約 2 兆美元以上的基礎建設投資，未來數年美國經濟成長率的表現預期都會有不錯的表現。

至於美國長期公債殖利率上漲空間還有多少？張榮仁以中國為例進一步指出，中國是最快走出疫情的主要國家之一，隨著疫情受控與經濟數據快速回到正常，中國 10 年公債殖利率從去年 4 月觸及 2.5% 的低點後，即一路升至去年 11 月的 3.3%，之後便於 3.2% 左右盤旋。美國 10 年公債殖利率去年 8 月來到 0.5% 低點，緩慢升至去年底的 0.9%，今年 2 月才快速升高至 1.5%，目前亦在 1.6% 左右。美中目前最大差異在，中國已經開始討論貨幣政策正常化與如何避免未來金融風險，美國仍處於貨幣政策寬鬆時期，顯示美國長期公債殖利率潛在上升空間低於中國。在聯準會宣佈政策轉向前，美國長期公債殖利率大幅升高的空間有限。

根據 Bloomberg 的資料顯示，美國部份產業包括工業、非必需消費及原物料類股今年的預估每股盈餘成長幅度都很驚人，張榮仁建議投資人可趁此波股市拉回，利用「鉅亨買基金」的申購優惠方案進場佈局，等待解除封鎖與生活恢復正常的好消息。

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