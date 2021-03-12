景氣漸趨好轉 小摩看好消費、金融類股領漲大盤

摩根大通 (JPMorgan) 認為，儘管科技股在類股輪動下遭受重擊，但估值還是太高，相較之下，該行更看好金融、消費等周期與防禦性類股在中長期引領市場走高。

對疫苗和消費支出加速經濟反彈的樂觀預期，近期激勵美債殖利率上揚，引發全球股市震盪，也加劇市場對於通膨升溫的擔憂。投資人擔心，這將促使各國央行上調利率，進而打擊估值較高的股票。

小摩亞洲 (日本除外) 股票研究主管 James Sullivan 周三 (10 日) 於 CNBC 節目表示，他們已觀察到價值股的急遽反彈，在市場極度震盪之際，成長股也有反彈空間。

然而 Sullivan 認為，在股市這波調整期過後，中長期來看，周期性和防禦性類股仍會是帶動股市走高的主要驅動力。

Sullivan 進一步解釋，殖利率曲線陡峭對大型金融機構的整體獲利能力來說有利，並稱小摩對銀行和保險股均給出「增持」評級 (overweight)。當長天期債券殖利率增速快於短天期債券時，會出現殖利率曲線陡峭的現象，通常顯示投資人預期經濟復甦力道強勁。

此外，隨著拜登簽署 1.9 兆美元刺激法案，小摩看好消費支出力道轉趨強勁，對金融和消費類股也抱持樂觀態度。

至於去年受惠於封鎖措施的科技股，小摩認為其在市場的領先地位已達到極致，儘管近期才經歷一波拋售潮，但估值還是相當高。

小摩建議，考慮到全球晶片缺貨潮，投資人應撤出網路平台相關類股，轉向提供軟體銷售服務以及半導體公司。