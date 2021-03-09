科技股拋售潮出現機會！高盛喊買這3檔軟體股

高盛在科技股拋售潮中看到機會，週一 (8 日) 將 3 檔軟體股加入「強力買進名單」： Salesforce. com、微軟和 Coupa Software。

高盛分析師 Kash Rangan 研究報告指出，微軟 (MSFT-US) 和 Salesforce (CRM-US) 「均定位良好，可利用支付的數位轉換，我們相信支出的數位轉換在可見的未來將超越整體 IT 預算。」

「同樣的，我們認為 Coupa (COUP-US) 在現任財務長帶領下，正受益於數位轉化加速的過程，我們認為 2021 年其成長將加速，為營收正面修定提供良好穩定節奏，因此重新調整其獲利倍數。」

Rangan 補充，Coupa 「提供了龐大的潛在市場，進入門檻較高與長期的可續性成長。」

針對微軟，Rangan 寫道，該公司可利用的長期趨勢眾多﹔包括公共雲端、軟體即服務 (Saas)、數位轉化、人工智能和機器學習，以及商業智能和分析。



「我們看到了持續兩位數的營收成長，以及持續的利潤增長，更甚者，我們的對話表明，越來越多大型企業客戶將微軟 Azure 視為戰略雲端供應商，我們相信微軟已經準備好持續拿下市占率。」

至於 Salesforce，Rangan 指出，自去年 11 月底宣布計劃收購 Slack 以來，Salesforce 股價已經下跌 19%，「該股交易價格約為我們 2022 日曆年銷售額估值的 6.5 倍，其合併擴張速度、核心業務的內部成長，以及進一步併購造成潛在的稀釋會持續困擾投資者，使投資情緒遭壓抑。」

但 Rangan 指出，Salesforce 現行股價較同業「有巨大折價」，是他所追蹤的所有大型軟體股中，股價營收比最低者，他認為以目前水準來看，其風險 / 回報率具有吸引力。

Rangan 對 Coupa 的目標價是 413 美元，另外對 Salesforce 和微軟均為 315 美元。

Coupa (COUPUS) 週一收低 6.39% 至 267.55 美元；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.44% 至 207.72 美元；微軟下跌 1.82% 至 227.39 美元。