科技股遭拋售 IC設計四千金自高點回落逾20% 摜破所有短均

隨著美債殖利率走揚，保守資金轉往無風險資產，風險資產遭到拋售，那斯達克、費半周一均重挫，台股今 (9) 日表現也疲軟，尤其 IC 設計四千金矽力 - KY(6415-TW)、信驊 (5274-TW)、祥碩 (5269-TW) 與譜瑞 - KY(4966-TW)，均重挫半根跌停板以上，自高點回落達 20% 以上，摜破所有短天期均線。

高價 IC 設計股自美債殖利率飆升以來，股價不斷修正，矽力今日最低點為 2230 元，以今年最高點 3095 元推算，已回檔 28%，信驊今日最低點為 1625 元，依今年最高點 2265 元計算，也回落 28%，雙創三個月來新低。

祥碩今年也曾躋身兩千金，最高達 2140 元，今日股價同樣摜破所有均線，最低為 1565 元，回檔 27%，譜瑞今年最高點為 1440 元，今日最低為 1115 元，回檔 23%，均創兩個月來新低。

不過，同為高價 IC 設計股的聯發科 (2454-TW) 則逆勢上揚，外資看好，聯發科前年推出的天璣 1000 系列已獲各家品牌廠大力採用，新款旗艦晶片天璣 1100/1200 也可望複製該模式，蠶食高通在高階市場的市占率，有助聯發科產品組合更優化，長期毛利率上看 45-47%，今日股價逆勢上揚 1.38%。