瑞薩：車用晶片荒將延續到下半年 不確定何時能達平衡

瑞薩電子 (Renesas Electronics Corp.)(6723-JP) 警告，全球汽車用半導體的短缺問題可能持續到下半年，繼續壓制汽車及裝置的生產。

瑞薩執行長 Hidetoshi Shibata 表示，公司在最重要的工廠已經產能全開，以嘗試滿足需求，但仍然不確定市場何時可能達到平衡。

除瑞薩之外，半導體產業其他巨頭近期也警告，新冠疫情引爆對汽車、遊戲機及智慧手機等產品的需求，晶片供不應求的情況恐怕比預期更久。

Shibata 指出，晶片上半年的供應仍將緊張，而目前的發展態勢，晶片荒可能會持續到下半年，但沒有人可以預測得準。

在全球晶片荒中，汽車產業意外首當其衝，由於這些公司大多無可靠的庫存計畫，僅僅今年，預期將因晶片不足錯失 610 億美元的銷售額。

一些分析人士說，大部分的晶片短缺可能在未來幾個月內得到解決。但令人擔憂的是，某些細分市場的供應緊張，最終可能會扼殺整個消費電子行業。例如，較成熟的半導體需要一些時間才能建設產能，加大問題解決的難度，如果持續下去，勢必抬高價格。

瑞薩因為半數以上的收入來自汽車晶片，因此更被視為產業的主要晴雨表，他們幾乎為各家主要汽車廠商提供晶片，另外，也將一些更先進的晶片，交給台積電 (2330-TW) 代工。

Shibata 表示，公司位於九州的晶圓生產線正在接近滿載運轉，而東京以北的那珂工廠則處於「超負荷」狀態。他說，工廠的能力已經達到極限，對晶片荒也無能為力。