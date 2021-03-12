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航空界推數位健康認證將成新趨勢 新航率先啟用

新航為全球首家啟用IATA Travel Pass手機App的航空業者。(圖：新航提供)
新航為全球首家啟用IATA Travel Pass手機App的航空業者。(圖：新航提供)

新加坡航空今 (12) 日宣布，成為全球首家啟用國際航空運輸協會 (IATA)Travel Pass 手機 App 的航空公司，旅客將可藉此 App 進行數位健康認證，IATA 也看好，IATA Travel Pass 將是旅客可安全管理旅行健康憑證的解決方案，有助於讓世界再度展開飛行。

新航說明，在此系統啟用後，使用 iOS 操作系統的旅客將可在 App 內以個人檔案照片和護照資訊建立數位 ID，並可在專屬的線上平台向位於新加坡的 7 家診所預約出發前的新冠肺炎檢測，而旅客也可在 App 上查看檢測結果，以及確認是否可順利搭機飛行，但為配合現行相關規定，目前旅客仍需攜帶由執行檢測診所開立的檢測報告紙本。

同時，IATA 國際航空運輸協會的 Timatic 旅遊資訊查詢系統，會提供新冠肺炎檢測和入境規定等後端資訊。

新航強調，將健康證明的相關驗證整合在單一手機 App 中，可加速旅客的報到程序，若試行順暢，將進一步整合數位健康驗證流程。

新航先前第一階段的試行成果有助驗證新冠肺炎檢測結果、旅客健康狀態、甚至疫苗接種等，奠定安全便利的業界標準，第二階段的試行計劃將優化驗證流程，並整合到新航的手機應用程式中。

不過，法人仍提醒，目前全球航空業客運運量 (RPK) 仍較去年低了約 70%，整體復甦力道疲弱，預期客運需求最快需等到下半年才會逐漸回升，各國航線中將以國內線率先恢復、其次為區域航線，最終才是國際航線，預期至 2024 年才會重返疫情前水準。

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