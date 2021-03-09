短期亂流華爾街持續看多 分析師：下一波類股輪動要角是航空、飯店

儘管股市高估值與高殖利率使投資人感到焦慮，但華爾街分析師仍持續看多股市，認為經濟持續復甦下，航空、飯店等產業將接續目前價值股類股輪動趨勢。

高盛 (Goldman Sachs) 和瑞信 (Credit Suisse) 分析師表示，隨著投資人撤離債券和現金，加上經濟加速復甦，股票最終仍能獲得更多報酬。

高盛資深投資策略師 Abby Joseph Cohen 認為，利率上升導致高估值科技股下跌，但其他行業即將出現強勁反彈，「我們看到非常明顯的類股輪動現象，自封城措施實施以來，疫情受災產業近期表現最為亮眼，疫苗的好消息將有助於這些產業表現。」

摩根大通分析師 Mislav Matejka 也表示，目前類股輪動尚未結束，疫情重災區諸如航空業、飯店和汽車業仍具投資潛力，反觀電商與科技業則將承受不小賣壓。

高盛預估標普 500 指數今年年底將上看 4,300 點歷史新高，意味著與當前水准相比還有 13% 上漲空間。據彭博調查，華爾街預估今年標普 500 指數中位數為 4,100 點，該指數周一以 3,821 點作收，下跌 0.54%。

瑞信分析師 Andrew Garthwaite 認為，「由債轉股」才正要開始，股市和債券殖利率走勢在 2 月份呈正相關，而當過去發生這種情況時，六個月後股市將平均上漲 6%。

Garthwaite 表示，需要留意未來 10 年期美債殖利率是否飆升至 2% 以上、預期通膨大於 3% 或抗通膨債 (TIPS) 殖利率大幅上升，不過，現階段要達到這些目標仍須很長一段時間。

Garthwaite 預估，MSCI 全球不含美國指數基金 (ACWX-US) 今年年底將上漲至 375 點，與周一收盤水準相比仍有 13% 上漲空間。

高盛分析師 David Kostin 則表示，歷史數據顯示，當實質利率緩步上升時，股市通常會出現資金流入，屆時家庭將成為美股最大買方，預估今年購買規模將達到 3,500 億美元，此外，企業庫藏股回購潮也將回歸，回購規模將達 3,000 億美元。