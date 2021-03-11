IDC：需求持續強勁 2021年PC出貨量有望年增18.2%

根據 IDC 在週三 (10 日) 發布的報告顯示，儘管新冠肺炎疫情持續，但全球 PC 需求仍然強勁，2020 年全球 PC 出貨量較上年增長了 12.9%。這樣的成長預估也將持續至 2021 年，今年 PC 市場出貨量有望年增 18.2%。

數據顯示，在 2020 年，PC 出貨量增長 12.9%。在 2021 年，IDC 預估傳統 PC 市場出貨量將成長 18.2%，達到 3.574 億台。展望未來，IDC 預估在 2020-2025 年期間，PC 市場的複合年成長率 (CAGR) 達到 2.5%。

IDC 全球行動設備計劃副總裁 Ryan Reith 表示，儘管全球各地的企業仍在評估重器計劃以及新常態，但 PC 需求預期將明顯受惠。同時，在教育領域中積壓的訂單量持續增加，許多地區的零售通路庫存仍遠低於歷史水平。

IDC 估計，2021 年的 PC 訂單積壓量很大，並且根據這種需求持續的時間，情況很有可能延續到 2022 年，不過積壓的數量將不及當前的水平。

目前，PC 產業對供應擔憂仍然存在，特別是零件供應短缺的問題。但是，隨著需求前景繼續向上發展，供應商增加產能的壓力也隨之增大。報告中認為，假設供應沒有進一步受到阻礙，則在 2021 年中，PC 的供應和製造產能有望達到平衡。

IDC 全球行動設備的研究經理 Jitesh Ubrani 表示，儘管零件短缺將繼續影響市場，但預計供應問題將在今年中之後開始緩解。同時，消費者需求持續，儘管不會持續到明年，但 PC 的出貨量有望維持在遠高於疫情前的水平，因為消費者繼續將支出從其他類別轉向科技和游戲等。