亞航看商務客非航空客運回穩動能 籲推動標準化旅行協議

亞洲最大廉價航空業者亞洲航空 AirAsia 今 (4) 日指出，旅遊泡泡大多僅限於商務和必要旅客， 但大多數商務會議已可在線上進行，預料商務旅客不太可能成為航空旅遊業接下來的快速成長動能，建議從安全的目的地開始逐步實施休閒旅行的旅遊泡泡，透過促進休閒旅行，對出境需求才會產生立即影響。

亞航認為，隨著疫苗持續施打，至第三季全球可望有 40-50% 的地區人口完成接種，航空旅行有望在不久的將來恢復到疫情前水準，但跨地區國家 / 地區的不同旅行協議將令航空公司和旅遊業者造成運營上的困難，呼籲航空與旅遊界採用標準化的旅行協議，來加速重啟國際航空旅行。

亞航集團總裁 Bo Lingam 說明，目前區域內的旅行要求仍複雜，旅遊泡泡有限也並未得到充分利用，刺激國際航空旅行需要的是國與國之間的協調，以及旅遊業共同磋商採用一套對旅客的一致性協議和程序，例如關於測試和疫苗接種的要求、共同商定通用的數位健康通行證，以及擴大旅遊泡泡等。

法人則指出，隨全球各地陸續施打疫苗，各國邊境管制有望於下半年開放，並帶動航空客運業務自谷底復甦，航空產業營運最差情況已過，不過，由於目前貨運運價年增幅逾 70%，今年航空業者仍以貨運業務為主要營運動能。