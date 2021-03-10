國泰航空：去年虧損216億港元 恐仍需長時間才能復甦

香港國泰航空 (0293-HK) 周三 (10 日) 表示，由於新冠肺炎疫情重擊了旅遊需求，2020 年集團全年虧損 216 億港元，為歷來最大。公司示警，要回復過去水準仍有長路要走。

集團主席賀以禮 (Patrick Healy) 表示，2020 年是國泰 70 年歷史上最具挑戰的一年，接下來復甦腳步，很大程度上取決於全球疫苗接種計畫的有效性和廣泛性。

他警告說，目前還不清楚疫情在未來幾個月會如何發展，預計 2021 年全年，旅客的運輸量將遠低於疫情前的一半。

券商平均預期國泰虧損為 196 億港元，最終發布的數字更高出此一水準，也使國泰航空於下午開盤後下跌 1%。

國泰航空指出，去年總收入為 469 億港元，年減 56%，當中客運服務收入跌 84%，至 119.5 億港元，而貨運服務收入增加 17%，至 279 億元。

賀以禮表示，自疫情爆發以來，2020 年國泰的客運收益遞減至 2019 年的 2 至 3%，由於需求處於歷史最低點，運作的可載客量於 2020 年大部分時間維持於 10% 以下。

全球主要航空受去年疫情打擊，均受到受創，與其他主要航空相較，國泰航空由於沒有國內市場可以依賴，遭受損失更難回補。