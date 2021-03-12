南韓電商掀赴美IPO熱潮  Market Kurly計劃年底上市

隨著有「南韓亞馬遜」之稱的 Coupang(CPNG-US) 風光在美國上市，南韓第二大電商公司 Market Kurly 也正計劃明年赴美 IPO。

Market Kurly 成立於 2014 年，估值約 8.8 億美元，執行長 Kim Sophie 日前接受華爾街日報採訪時表示，目前正在與銀行討論年底前的上市計畫。

Market Kurly 的估值雖然比不上逾 450 億美元的 Coupang，但業務範圍卻遠大於 Coupang。從 Coupang 赴美上市引發轟動，不難看出外國投資人看好南韓電子商務的規模與前景。

南韓有富裕的環境、高速的網路與龐大的人口，這些條件使該國成為全球線上業務未來發展的平台。

市場研究公司 Euromonitor 的數據顯示，南韓的電子商務滲透率居全球之首，國內消費有近 2/5 是線上購物。

Euromonitor 表示，今年全球五大電子商務市場中，韓國成長速度最快，預計消費額年增近 11% 至 1,160 億美元，成長率高於美國的 7.06%、英國 8.24%、中國 7.63%、日本 7.37% 。

投資集團數位天空（DST）的管理合夥人 John Lindfors 投資了 Market Kurly 與舊金山的雜貨物流公司 Instacart，他說：「從韓國整體的經濟與線上購物消費總額來看，韓國無疑是居全球最大電商市場，影響力擴及全球，」

有產業分析師認為，韓國強勁的電商市場是推升 Coupang 估值的主要動力。Mirae Asset Daewoo 分析師 Kim Myoung-joo 表示，預估 Market Kurly 今年營收約 165 億美元，將於 2022 年開始獲利。

Market Kurly 相當強調配送產品品質，推動從農場到餐桌的精神，不同於一般線上購物便宜、大量的印象，更強調精緻的概念。

Market Kurly 執行長 Kim Sophie 表示，目前會將重點放在食物配送上，而非其他產品類別。她說：「比如我們並未經營時尚業務，若不熟悉該領域，要如何打造出好的商品呢？我想不到任何辦法。」