台電攜手奇異、中鼎新建燃氣機組 預計2024年完工啟用

台電今 (9) 日與美商奇異公司 (GE-US)、中鼎 (9933-TW) 共同簽署興達電廠燃氣機組簽約儀式，台電表示，規劃在興達電廠設置 3 部先進複循環天然氣機組，預計 2024 年完工啟用，提升台灣燃氣供電能力、符合未來再生能源趨勢。

台電興達電廠、台中電廠燃氣複循環發電機組工程，今年 6 月由美商奇異公司、中鼎以決標金額新台幣 1000 億元共同承攬，將規劃分別新設 3 部、2 部先進複循環天燃氣機組，估總裝置容量約 650 萬瓩，可望挹注電力系統約 16.24% 的供電能力。

台電表示，興達電廠新燃氣機組前期工程在今年 6 月上月已進場施作，如依規劃時程完工上線，預期在 2024 年接手上線，既有 1、2 號機組則預計在 2023 年底陸續除役，3、4 號機組則會在 2024 年底轉為備轉機組，並陸續除役，逐步提升潔淨能源供電能力。

台電董事長楊偉甫進一步表示，除興達電廠外，大潭電廠擴建計畫也配合第三接收站規劃，持續進行中，預期 2024-2025 年投入供氣，台中電廠則因都市設計審議、出流管制計畫書等因素，預計施工時間將往後遞延。

經濟部部長王美花、國營會執行長劉明忠、美國在台協會 (AIT) 處長酈英傑也親臨，擔任簽約儀式見證人。

王美花表示，隨著國內產業發展，政府持續確保產業用水用電需求，並將相關配套準備好，也希望興達電廠等指標性新燃氣機組建置能夠如期完成，推進台灣再生能源發展、滿足供電需求，近期也持續盤點未來十年長期電力計畫，確定後也會對外說明。