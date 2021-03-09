美國航空宣布發債籌資75億美元 以償還聯邦政府貸款

美國航空 (AAL-US) 在週一 (1 日) 表示，在顧客忠誠計劃支持下，該公司將透過發行債券和槓桿貸款籌資 75 億美元，以償還先前為應對新冠肺炎疫情衝擊，向美國聯邦政府的貸款。

報導指出，在過去一年中，美國航空獲得了數十億美元的聯邦撥款，來支付該公司的薪資成本，同時，美國航空也從美國財政部獲得了高達 75 億美元的定期貸款，以幫助該公司應對新冠肺炎疫情對航空業帶來的衝擊。

根據美國航空的宣告，該公司將發行價值約 50 億美元的債券，其中一半於 2026 年到期，另一半於 2029 年到期，並且將過美航的「飛行常客獎勵計劃」做為抵押品貸款 25 億美元。美國航空表示，這筆資金將被用於償還聯邦貸款，並且此舉並不會增加整體公司的債務。

國際航空運輸協會 (IATA) 先前的報告中顯示，全球航空客運需求在 1 月份進一步衰退，主因來自於變種病毒爆發促使各國當局實行了更嚴格的旅遊限制，對旅遊需求帶來衝擊。今年 2 月份，旅客對於北半球夏季旅遊旺季的機位預訂數量，較 2019 年 2 月時大減了 78%。

據美國旅行協會 (U.S. Travel Association) 的調查數據顯示，美國人仍無法放心進行旅行，美國的旅行需求仍然很低，只有 12% 的受調者計劃在今年春假旅行，並且仍不清楚旅行需求何時能出現反彈。

美國旅行協會也再次敦促政府實行新的減稅抵免政策，以鼓勵並提升民眾的休閒和商務旅行意願。