歐盟擬「數位羅盤」計畫 力拼2030年全球晶片產量占20%

歐盟正在研擬「數位羅盤」(Digital Compass) 計畫，將在 2030 年前提高歐盟技術自主權，將目前僅占全球 10% 的晶片半導體產值提升至 20%，以扭轉與美國、東南亞國家等競爭對手在晶片與人工智慧等先進技術上不斷擴大的差距。

歐盟預計 10 年內斥資逾 1,500 億美元發展新一代數位產業，歐盟執委會（European Commission）執行副主席 Margrethe Vestager 說：「我們需要減少對他國關鍵技術的依賴。」

歐盟將從去年通過的 7,966 億美元復甦措施基金（Recovery and Resilience Facility ）中提撥 20% 給「數位羅盤」數位轉型計畫， Vestager 表示，目前轉型計畫仍未批准，將設置監管體制，以確保資金有效利用。

將美國與亞洲晶片重心移回歐洲，對歐盟來說是一大挑戰。首先，歐洲缺乏英特爾 (INTC-US) 與台積電（2330-TW）這類在半導體領域上的重量級企業，能為資料中心、智慧型手機、電腦產業生產大量晶片。

歐洲現有的大型半導體公司包括半導體裝置製造商艾司摩爾 (ASML-US) ，以及專門生產小型的汽車與工業用的晶片的英飛凌 (Infineon Technologies AG) 與恩智浦半導體 (NXP Semiconductors NV)。

上海龍洲經訊 (Gavekal Dragonomics) 科技分析師 Dan Wang 表示，歐盟現階段要顛覆晶片產業相當困難，他說：「正如中國的前車之鑑，往晶片產業上砸大錢不見得會成功。在過去十幾年裡，歐洲半導體公司數量不斷減少，若歐盟想從美國與亞洲手中搶走領導地位，必須付出相當大的努力，因為美國與亞洲近年來大舉投資半導體產業。」

儘管歐洲各國普遍認為有必要在關鍵領域減少對其它國家依賴，但對於在如何避免保護主義，並確保以及「歐盟製造」的品質優於其他更多元供應鏈品質等問題，歐盟成員國之間仍存在分歧。