聯邦資金巿場利率透露端倪 華爾街對調高關鍵利率的預期轉趨保守

儘管近期利率與通膨預期走升令市場揣測聯準會 (Fed) 可能介入調整，但 Fed 仍堅決維持鴿派訊號，周二 (9 日) 實質聯邦資金利率 (EFFR) 行情也顯示市場對 Fed 收緊貨幣政策的預期已逐漸趨緩。

即便財政部現金儲備正在減少，聯準會購債協議和其他短期市場操作仍湧入大量資金，促使 EFFR 有時下滑。不過，自 2 月 18 日以來， EFFR 一直穩定保持在 0.07%，並落在聯準會 0-0.25% 的目標區間下緣，市場觀察家認為若該利率並未持續下降，聯準會可能真的不會出手介入市場。

巴克萊 (Barclays) 、美銀 (BofA) 等華爾街分析師先前都曾預期，聯準會官員可能需要在 3 月 16-17 日的決策會議中調高隔夜附賣回操作 (ON RRP) 與超額準備金利率 (IOER) 兩個關鍵利率，如今皆紛紛轉為謹慎觀望。

ON RRP 是短期利率的有效下限，上限為法定存款準備金利率 (IORR) ，聯準會會藉由控制這兩個利率以及 IOER 來調控聯邦資金目標利率。

Wrightson ICAP 經濟學家 Lou Crandall 周一 (8 日) 表示，市場對聯準會調整利率的論點並不如想像中站得住腳，聯準會升息需在貨幣市場以外面臨艱鉅的溝通挑戰。

巴克萊策略師 Joseph Abate 表示，由於美國財政部於聯準銀行的現金儲備下降幅度低於預期，使 EFFR 的路徑變得更加複雜，儘管目前 1.37 兆美元的現金儲備比 2 月初的 1.66 兆美元下滑，但與財政部預估 3 月底降至 8000 億美元仍有一段差距。

EFFR 的穩定可能只是短期現象。Abate 認為，目前拜登政府的 1.9 兆美元刺激政策將經過國會批准，屆時財政部的現金儲備可能會下降更快，從而更快釋放更多銀行準備金。

即使聯邦基金期貨目前尚未針對此一可能性定價，但 Abate 表示，不排除聯準會可能會在 4 月決策會議上重新考慮提高 EFFR 的可能。

美銀策略師 Mark Cabana 認為 3 月 聯準會仍有可能調高 EFFR ，但這意味著聯準會可能需要採取重大市場行動才能將 EFFR 提高至 5 個基點，這可能引發一波市場修正。

Cabana 策略師 Lolivia Lima 則表示，若 EFFR 在更長時期內維持穩定水準，預估聯準會將不會調整 IOER，並且將更積極參與貨幣市場發展。