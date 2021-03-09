裕民去年獲利寫4年低點 擬超額配息1.2元

散裝航商裕民 (2606-TW) 董事會今 (9) 日通過 109 年度合併財務報告，全年稅後純益 8.78 億元，年減 45.8%，創 4 年來低點，每股純益 (EPS)1.04 元，不過，裕民董事會通過擬配發現金股利 1.2 元，配息率達 115%，以今日收盤價 36.7 元計算，現金殖利率 3.27%。

受到去年上半年疫情嚴峻衝擊，裕民去年合併營收 85.07 億元，年減 15.5%，營業毛利 9.36 億元，年減 50.6%，毛利率 11%，年減 7.82 個百分點，營業利益 5.09 億元，年減 65%，營業利益率 5.98%，年減 8.48 個百分點。

裕民第四季合併營收 23.91 億元，營業毛利 3.9 億元，年減 35.3%，毛利率 16.3%，年減 7.37 個百分點，營業利益 2.87 億元，年減 38%，營業利益率 12%，年減 6.15 個百分點，稅後純益 4.19 億元，年減 33.8%，每股純益 0.5 元，儘管仍較去年同期衰退，已是近年來僅次於去年的同期高點，反映散裝市況自去年下半年以來持續好轉。

裕民表示，儘管年初以來巴西出貨仍受到季節性因素影響略修正，但今年第一季鐵礦石需求旺盛，同時，從過去二年經驗來看，第二季至第三季需求將升溫，預料今年的行情會比去年好。