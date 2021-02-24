油輪運價谷底翻揚 裕民、新興受惠

西德州原油最新報價已衝破 60 美元價位，隨著全球經濟活動復甦、疫苗施打逐漸普及，今年第二季儲油需求、原油運輸需求均有望再起，相關業者包括裕民 (2606-TW) 和新興 (2605-TW) 將受惠，裕民表示，第一季油輪運價處偏低水準，每日租金不到 1 萬美元，今年有機會谷底翻揚。

去年油商一度積極租用大型油輪儲油，以因應油價重挫，但隨後因原油減產造成下半年大型油輪運價重挫，至今年 1 月年減已達 70%，不過，法人指出，油價近來大漲，預期價格持續上升，第二季儲油需求有望再起。

由於經濟復甦，用油需求升溫，將促使原油產量增加，進一步提升原油運輸需求，法人預期，不排除全年運價有望回升至過往平均每日 4 萬美元水準，即較目前運價尚有逾 150% 的上漲空間。

裕民表示，經濟反轉對用油需求大增，有利油輪價格自去年谷底翻轉，預料工業生產需求明顯復甦，將使價格自第一季日租金最差不到 1 萬美元的低水準翻揚，依過去慣例，價格最高有機會落在第四季。

裕民旗下有 1 艘超大型油輪 (VLCC)，占營收比重約 5%，另有 4 艘是由與中油、中航 (2612-TW) 轉投資環能海運所擁有，挹注業外獲利動能可期。

另一方面，新興也擁有巨型油輪 3 艘，占營收比重約 25%，主要客戶為油輪聯運商 Tank International，一旦價格開始反彈，有助成為另一營運成長動能。