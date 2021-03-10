〈台股盤前要聞〉2月出口連八紅、儒鴻今年營運將創高 今日必看財經新聞

台股盤前要聞，台灣 2 月出口依舊表現亮眼，達 277.9 億美元，連八紅；儒鴻訂單已看到年底，品牌客戶包含 NIKE 與 UA 等營運將一路成長到 2025 年，今年營運將創高。以下是今 (10) 日必看重要財經新聞。

不受工作天數縮減影響 2 月出口 277.9 億美元連八紅

財政部昨 (9) 日公布 2 月出口值 277.9 億美元，較去年同期增加 9.7%，累計前 2 月出口值共 620.6 億美元，較去年同期增加 23.2%，連續 8 個月正成長。閱讀全文...

儒鴻品牌客戶一路成長到 2025 年 今年營運將創高

成衣需求強勁動能可望延續至下半年，儒鴻 (1476-TW) 董事長洪鎮海昨 (9) 日表示，訂單已可看到年底，品牌客戶包含 NIKE 與 UA 等營運將一路成長到 2025 年，儒鴻直接受惠，全年營運可望創歷史新高，同時受惠原物料價格走揚，ASP 將同步向上。閱讀全文...

科技股遭拋售 IC 設計四千金自高點回落逾 20% 摜破所有短均

隨著美債殖利率走揚，保守資金轉往無風險資產，風險資產遭到拋售，那斯達克、費半周一均重挫，台股昨 (9) 日表現也疲軟，尤其 IC 設計四千金矽力 - KY(6415-TW)、信驊 (5274-TW)、祥碩 (5269-TW) 與譜瑞 - KY(4966-TW)，均重挫半根跌停板以上，自高點回落達 20% 以上，摜破所有短天期均線。閱讀全文...

日月光投控 2 月營收 366.2 億元 年增 3 成改寫同期新高

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 昨 (9) 日公布 2 月營收 366.2 億元，月減 10.35%，年增 30.16%，累計前 2 月營收 774.68 億元，年增 30.26%；受惠打線封裝產能供不應求，加上漲價效應，日月光投控 2 月營收改寫同期新猷。閱讀全文...

產品交期拉長 直得客戶急追單 報價看漲

產業景氣升溫，設備需求暢旺，傳動元件廠直得 () 除本季調漲報價，接單更滿至第二季，在產能供不應求下，交期持續拉長，直得坦言現在是被客戶追著跑，其中某新客戶產品 3 月起開始出貨，年中可望放量，直得指出，隨著原物料成本增加，產品報價仍持續看漲。閱讀全文...

遭指違約獲法院駁回 鴻海：持續履行發展協議

威州房地產業者指控鴻海 (2317-TW) 興建威州廠時，未依照合約內容徵聘營建員工及資本投資，向法院提出違約告訴，該訴訟近日遭駁回，對此，鴻海未多評論，僅表示將持續履行根據當地發展協議承擔的財務義務。閱讀全文...