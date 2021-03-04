類股輪動最大苦主！ARK基金2周以來暴跌20%

隨著殖利率飆升、美股出現科技股轉價值股的類股輪動，女股神 Cathie Wood 管理的 ARK 主要基金自 2 月高峰至今已下挫約 20%，凸顯主打高成長潛力股的基金正受科技股拋售所苦。

由於市場對美國經濟復甦前景樂觀，資金開始湧向周期性類股，加上美國長債殖利率上揚至逼近股市報酬率的水準，科技股近期出現一波拋售潮，那斯達克 100 指數自上個月高峰至今已跌 8.1%。

就連華爾街最熱門的投資標 ARK 基金近期也黯然失色，市值 246 億美元的 ARK 創新 ETF (ARKK-US) 周三下跌 6.3%，從 2 月中旬觸及高峰以來累計下挫約 20%，等於進入熊市。

ARKK 中三大持股的特斯拉 (TSLA-US)、Square (SQ-US) 和 Roku (ROKU-US) 去年股價至少翻漲兩倍，最近卻都回跌 10%、陷入修正；實際上，近期 ARKK 幾乎所有持股都呈現下跌。

過去一年來，ARKK 管理資產規模成長約 10 倍，上個月淨流入資進更高達 23.7 億美元，但由於近期科技股修正影響投資人信心，上周遭逢創紀錄的 6.9 億美元淨流出，過去兩天金額再度轉為淨流入，自市場獲得超過 6 億美元。

Tallbacken Capital Advisors 執行長 Michael Purves 表示，目前市場不安情緒仍在加劇，高風險資產類別是否會繼續攀升仍令人存疑，若如果市場情緒轉變，可能會看到更大量資金外流。

不過，對基金而言，追求長期成長才是關鍵，這意味著短期獲利不是基金經理人選股的主要考量。據調查，目前 ARKK 中有 6 成股票去年都沒有盈利，儘管近期回檔修正，ARKK 全年仍上漲。

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