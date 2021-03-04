1月份全球航空貨運市場需求回升至疫情前水平

新冠肺炎疫情對全球航空業造成嚴重衝擊，不過，根據國際航空運輸協會 (IATA) 發布的最新數據顯示，今年 1 月全球航空貨運市場需求已經恢復到疫情前的水平，遠好於客運需求的持續低迷。

報告中指出，在新冠肺炎疫情持續，多國仍維持防疫封鎖限制的情況下，航空客運量依舊低迷，不過，隨著全球供應鏈的復甦，以貨運噸公里 (CTK) 為單位計算，與 2019 年 1 月相比，全球航空貨運需求在 1 月份上升了 1.1%，回到了疫情前的水平。所有地區的航空貨運需求均逐月增長，其中北美和非洲的表現最為強勁。

IATA 也在報告中指出，全球航空客運需求在 1 月份進一步衰退，主因來自於變種病毒爆發促使各國當局實行了更嚴格的旅遊限制，對旅遊需求帶來衝擊。今年 2 月份，旅客對於北半球夏季旅遊旺季的機位預訂數量，較 2019 年 2 月時大減了 78%。

IATA 總幹事兼執行長 Alexandre de Juniac 表示，航空貨運已回到疫情前的水平，這對全球經濟來說是一些急需的好消息。但是，儘管有很強的運輸需求，但我們的運載能力仍受到客機腹部容量不足的限制。

Juniac 也說，通常，按價值計算，全球貿易有三分之一是通過航空運輸的。這種高價值的貿易對幫助經濟從疫情的衝擊中復甦至關重要，更不用說航空貨運在分發運送救命疫苗方面將發揮的關鍵作用。

IATA 曾預估，2021 年航空業整體收入將較 2019 年的 8380 億美元下跌 46%，較先前預測的衰退 29% 更為悲觀。報告中也指出，由於新一波新冠肺炎疫情的爆發，航空業復甦已被推遲。