〈觀察〉PET供需狀況好轉 可望重啟上升循環

PET 聚酯在紡織、瓶用需求轉佳，加上供給面因部分業者停供停產、增加產能有限下，市場看好，PET 將重啟上升循環，帶動利差谷底反彈，相關廠商遠東新 (1402-TW)、新纖 (1409-TW) 也將成為趨勢下的受惠者。

據了解，PET 業者在經歷 2018、20192 年積極擴產、收購以及活化閒置產能，導致 PET 供給寬鬆，進入下降循環，去年更受到新冠肺炎疫情影衝擊，市況近一步惡化。

不過，隨著疫情緩解，業者透露，除了下游品牌、零售通路回補庫存，帶動成衣需求快速反彈回溫、推升紡織用 PET 外，飲料、包材也同步復甦，瓶用 PET 狀況好轉，整體 PET 利差也可望自谷底反彈。

法人機構預估，今年 PET 需求成長率 7%，顯著優於去年的 1%，明年也可望有 4% 年增水準；全球 PET 開工率將從去年 85%，今年提升至 87%，明年也可望維持 87% 相同水準。

且以供給面來看，去年在新冠肺炎疫情下，部分業者因財務問題長期停工，也有部分業者因市況不佳，關閉成本較高的產線，加上 PET 在經歷過去 2-3 年的產業整併、活化閒置產能下，目前市場可收購產能已經有限。

法人也看好，遠東新除了受惠 PET 市況轉佳外，石化部門在 PTA 利差落底、原油上漲也使得低價庫存損失不在，整體營運升溫。

而新纖不僅訂單能見度轉佳，與越南油電集團 (PVN) 也擴大合作，向外拓展到非紡織的 PET 瓶用聚酯切片等領域。

另外，台塑 (1301-TW) 集團旗下的南亞 (1303-TW) 也看好，聚酯產品銷售維持第一季榮景，加上美國廠恢復生產，聚酯業務營收將增加。