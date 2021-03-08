〈觀察〉PCB設備廠接單熱迎好年 股利發放也大方

PCB 設備廠受惠 PCB、載板業者投注大筆資本支出，2021 年接單轉旺，各廠股利發放也大方，包括志聖 (2467-TW)、迅得 ()、牧德 () 及大量 () 等，另外尚未揭曉的群翊 ()、揚博 () ，預料也將有高股利配發。

台 PCB 設備廠歷經前年中美貿易戰後，今年因 5G 高階產品、半導體需求帶動資本支出增加，可望迎來好年，營運再成長並突破歷年高峰，迎向高成長同時，各公司也對去年盈餘分配大方。

大量受惠台系、陸廠設備投資帶動，營運逐步走出谷底，動能可望延續到今年上半年，加上處分楊梅廠土地資產，處分利益去年底入帳，去年全年稅後純益 4.19 億元，年增 1.36 倍，每股純益達 5.23 元，董事會決議配發每股 3 元現金，盈餘及股利配發均處於歷史高檔，盈餘配發率達 57.36%。

志聖去年稅後純益為 4.39 億元，年增 40.45%，每股純益 2.94 元，志聖董事會並決議去年盈餘每股擬配發 2.5 元現金及 0.2 元股票股利，盈餘配發率高達 91.83%。

志聖工業生產曝光機、壓膜機等設備，目前在手訂單增加，2021 年營收、獲利都將成長，半導體設備更好，需求、業績估都將比 2020 年明顯成長 50 %。

迅得去年稅後純益 3.79 億元創歷史新高，年增 4.59 倍，每股純益 6.35 元，董事會決議擬配發每股 4.3 元現金股利，同創掛牌以來新高，盈餘配發率也達 67.72%；迅得今年第一季營收估將較去年第四季成長，再創 10 季以來新高，目前第二季接單已滿載，下半年出貨由半導體設備出貨接棒，可望挹注 2021 年全年營收改寫新高。

PCB 設備廠的獲利王牧德，去年每股純益 15.02 元，董事會決議配息 12 元，其中上半年現金股利 3 元已於去年 11 月發放，另資本公積配息現金股利 9 元，將於今年發放，計算牧德的去年盈餘配發率也高達 79.89%。