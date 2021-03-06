參議院化解癥結點 拜登1.9兆美元紓困案下周有望過關

美國參議院民主黨人周五 (5 日) 化解對刺激法案的歧見縮減失業救濟金，得以繼續推進拜登 1.9 兆美元法案表決，預計參院版本將在下周送交眾議院表決並且可望過關，趕在 3 月 14 日現行補助到期前由總統拜登簽署立法。

根據民主黨助理，針對眾議院上周通過的紓困案內容，參院民主黨人將每周失業補助金從提議的 400 美元調降至現行的 300 美元，並對領取補助的民眾設定新的減稅制度。

其中，每周 300 美元救濟金實施期間延長到 9 月 6 日，第一筆 10200 美元可免稅，適用年所得 15 萬美元以下家庭。此外，針對企業的稅賦優惠也額外延長一年，直到 2026 年。

力主縮減補助的民主黨中間派參議員 Joe Manchin 說：「我們已經妥協，要讓經濟快速回溫，同時保護那些領取失業補助的民眾，明年不會因為意外之外的稅單受打擊。

民主黨參眾兩院握有些微優勢，國會希望讓拜登可以在現有每周 300 美元補助金於 3 月 14 日到期之前簽署立法。參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 正設法回應自由派和中間派的訴求，同時不讓眾議院民主黨人感到不滿。

參議員已經否決民主黨議員桑德斯 (Bernie Sanders) 把未來五年基本工資提高一倍至每小時 15 美元的提案。不過民主黨人已經矢言會透過另一項立法，爭取提高工資。

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 說，市場正在密切關注刺激方案的進展，並扮演左右市場的關鍵力量之一。

刺激措施通過可能帶動股市攀高，但另一方面，假如公債殖利率繼續陡升，並引發通膨疑慮，股市可能蒙受賣壓。

近來美債殖利率快速攀升，股市重挫，主因在於投資人擔心，新一輪刺激措施會導致經濟過熱並導致通膨快速上揚，畢竟去年 12 月才剛通過大規模刺激方案。