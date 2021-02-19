葉倫捍衛1.9兆美元財政計畫必要性 警告刺激不夠風險更高

儘管最近的經濟數據顯示開年經濟復甦腳步比預期快，美國財長葉倫周四 (18 日) 接受 CNBC 訪問時捍衛推動 1.9 兆美元刺激計畫有其必要，她認為要讓美國經濟完全復原，必須推動大規模援助方案，如此一來可在一年內實現充分就業。

儘管美國 1 月零售銷售和工業生產優於預期，美股也觸及歷史新高，葉倫仍然捍衛財政刺激的必要性。她說：「擁有大規模方案因應疫情造成的痛苦極為重要。因為做得不夠所需付出的代價，可能遠甚於多做一點。」

她表示，與疫情爆發前的水準相比，目前的失業人口仍高出 900 萬人，400 萬人已經完全放棄找工作。周四公布的最新數據顯示，上周首次申請失業救濟金人數意外增加至 86.1 萬人，高於 2007-09 年經濟衰退時期的高峰。

葉倫預期，拜登政府的 1.9 兆美元刺激法案將在兩周內有進展。美國眾議院預定 2 月 26 日表決，之後送交參院投票，民主黨人希望能在 3 月 14 日之前完成立法，讓去年 12 月救助法案中的額外失業補助期滿後得以繼續發放。

若要開始加稅將緩慢、逐步推行

葉倫並表示，拜登政府為了資金支應刺激支出而可能推動的任何加稅措施，都會隨著時間緩慢、漸進地推行；這些研擬的加稅措施會在今年稍後的大規模方案中一併公布。

她解釋，所謂的大規模方案將是分多年進行的投資支出，包括教育和基礎建設。

不擔心通膨和股市估值

葉倫並不擔心政府擴大支出可能推升通膨，「通膨已經低迷了十年之久，升溫雖然有風險，但聯準會 (Fed) 等機構有方法可以因應。更大的風險在於疫情造成的永久傷害，對人民的生命和生計帶來一輩子的影響。」

葉倫也不擔心股市估值過高，她說，在超低利率環境下，本益比等指標通常也會比較高，但確實「有一些領域需要非常小心」。

葉倫並未明說是哪些資產需要留意，但被問到甫創新高的比特幣，葉倫表示，應該要確保比特幣不會被用在非法交易上，以及投資者受到保護。

維持川普時代對中國關稅

葉倫透露，美國也正在評估對中國的策略。她預期北京將遵守貿易承諾，現階段將維持前川普政府對中國貨課徵的關稅。

她說：「目前，我們維持川普政府的關稅措施不變… 我們將評估未來適當的作法。」