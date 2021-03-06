〈紐約匯市〉非農就業支持Fed解讀 美元隨殖利率攀高 周漲逾1%

美國 2 月非農就業人口成長優於市場預期，支持聯準會 (Fed) 官員主張公債殖利率上升是因經濟前景改善的說法，美元追隨美債殖利率走勢繼續攀高，一周以來勁揚逾 1%。對殖利率敏感的日圓繼續下滑，兌美元貶破 108 日圓。

美國 2 月非農就業人口增加 37.9 萬，增幅優於市場預測的 18.2 萬；非農就業在去年 12 月出現八個月來首次下降之後，1 月增加 16.6 萬，2 月繼續成長。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 說：「就業報告令人印象相當深刻。勞動力市場出現成長跡象，這將讓人們更樂觀看待經濟前景。」

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.36% 至 91.965，盤中一度突破 92，攀升到 92.201，是去年 11 月 25 日來最高。DXY 本周隨公債殖利率勁揚，一周累計上漲 1.16%。

10 年期美債殖利率盤中一度觸及 1.625%，改寫上周觸及的 1.614% 一年高點，尾盤報 1.551%。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周五表示，殖利率上揚反映經濟成長預期改善。

Piper Sandler 金融策略公司固定收益部門執行董事 Justin Hoogendoorn 說：「隨著經濟重啟，通貨再膨脹題材有很大的空間。強勁的非農就業也呼應這個主題，或許會促使 Fed 提前升息。」

日圓和瑞士法郎繼續走低，顯示市場預期全球經濟成長將落後美國。

日圓兌美元最低觸及 108.63 日圓，為九個月低點；瑞郎一度貶至 0.9318 瑞郎，為七個月低點。

美元強勢之際，高風險貨幣疲軟。澳幣兌美元貶值 0.46% 至 0.7683 美元，從上周的 0.8007 三年高點回落。

英鎊兌美元一度摜破 1.38 美元、觸及三周低點，尾盤跌幅收斂，貶 0.42% 至 1.3838 美元。

加密貨幣市場表現不一，比特幣回升，上漲 1.83% 至 48893 美元；以太幣下跌 0.84% 至 1525 美元。

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