美國新任商務部長暗示 維持川普時期的鋼鋁關稅

美國新任商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周四 (4 日) 受訪時表示，前總統川普時代對外國鋼鋁產品課稅的手段「有效」，顯示拜登政府不會立即廢止鋼鋁稅。

川普三年前以國家安全因素為由，對進口鋼鐵課徵 25% 關稅、鋁品課徵 10% 關稅，拜登政府曾表示對政策進行全面審視，以決定是否維持。

剛宣誓就職的雷蒙多周四接受 MCNBC 訪問時表示，「從數據來看，這些關稅發揮效果。」

雷蒙多矢言要讓中國政府為違反競爭和人權的行為負責，她表示，拜登政府將透過所謂的實體清單—要求企業向美國政府取得許可證，才得以和美國企業往來的方式，盡可能擴大成效。

代表美國鋼鐵業者和鋼鐵工人的業界團體在 1 月要求拜登保留關稅，稱之為維繫國內產業的關鍵。但鋼鐵製造業者要求拜登終結關稅，主張這些稅負已經傷害家族企業，並打壞他們和墨西哥、加拿大、歐盟和日本等貿易夥伴的關係。

彭博指出，課徵鋼鋁稅的效益難以釐清，大多數下游客戶，包括開拓重工、惠而浦、哈雷機車和 Molson Coors 飲料公司，都抱怨關稅推升原料成本並侵蝕獲利。

另一方面，美國鋼鐵大廠認為，關稅保護他們免受外國產品削價傷害。然而目前整個產業為了讓價格保持在歷史高點而控制產量，最終仍可能促使下游廠商向海外採購。

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