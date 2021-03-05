內政部：法人囤房明顯平均持有25.35宅 短期買賣頻繁

近年囤房問題受到外界關注，內政部今 (5) 日公布大數據分析，透過住宅所有權登記資料庫，針對單一所有權人住宅進行全國總歸戶統計，透露出四大訊息，其中，多房自然人平均持有 5.45 宅，但多房法人卻高達 25.35 宅，囤房現象明顯，且住宅短期買賣行為相當頻繁。

根據內政部統計，去年底全國有 555.79 萬位自然人擁有住宅，其中 8.09 萬人擁有 4 房以上，占擁屋自然人的 1.46%，合計擁有 44.1 萬住宅，占自然人所擁有住宅的 6.42%。顯示自然人擁有多戶住宅人數及多房者擁有住宅數量，占全部住宅的比例並不高。

全國有 11.24 萬個法人擁有住宅，其中 1.34 萬法人擁有 4 房以上，占擁屋法人的 11.96%，合計持有 34.08 萬住宅，占法人所擁有住宅的 73.55%。法人擁多宅的人數比例不低，多房者所擁有的住宅數，占整體法人擁住宅的比例甚高，囤房現象較為明顯。

內政部進一步說明，持有 73.55% 法人單獨持有住宅數，平均持有 25.35 宅；而非不動產及營建工程業擁有多房的法人，平均持有 26.93 宅，比整體法人平均數還要高，主要與金融服務業及保險業持有較多住宅有關。

調查也指出，前年與去年，擁有多房自然人購買 21792 戶住宅，賣出 25408 宅，賣屋數量高出購屋數量 3616 戶。同期間，非不動產及營建工程業且擁有多戶住宅之法人合計購買 3661 戶住宅，售出 13523 宅，同樣是賣出高於買進，顯示住宅權屬分配朝向較均衡方向調整。

此外，去年第 4 季，持有 1 年內即出售住宅的比例，自然人為 9.74%，非不動產及營建工程業法人的短期交易比例則高達 54.51%，顯示法人的住宅短期買賣行為相當頻繁。