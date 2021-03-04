〈投信投顧公會展望〉配合政策促進REITs發展 活化不動産運用

金管會今 (2021) 年將研議修正投信投顧法，除了信託業之外，未來投信業亦可辦理發行 REITs，投信投顧公會今 (4) 日表示，將配合政府政策，支持促進 REITs 市場發展，期望也能猶如 ETF 蓬勃發展，帶動台灣資本市場發展。

台灣 2003 年已通過不動產證券化條例，信託業可以在信託架構下募集發行不動產投資信託基金 (REITs)，經過十幾年的發展，目前國內僅有 7 檔 REITs 掛牌交易，與國外市場的掛牌數量差距甚大。

攤開國外主要市場 REITs 發展，至去年 5 月底，美國 REITs 共 219 檔，市值規模 1.1 兆美元，是全球最大的 REITs 市場。亞洲地區中，日本有 63 檔 J-REITs，市值逾 2000 億美元 (22 兆日圓)，是亞洲最大 REITs 市場。其次為新加坡有 44 檔 S-REITs，市值逾 700 億美元 (980 億星幣)。

台灣 REITs 市場發展停滯原因很多，根據投信投顧公會委託法律事務所進行的研究發現，現行法規監理架構及規範核心的錯置、地價稅所得稅等稅制修正、審核流程 / 文件內容簡化、關係人交易合理控管以及放寬基金追募及投資限制等，均是問題所在，必須逐一克服，方能有效促進國內 REITs 市場發展。

以監理架構為例，台灣現行規範下，REITs 僅能由銀行 (信託業) 擔任受託機構，以信託方式發行，但受託機構未必具有不動產管理專業，通常比較保守經營，發行意願也低落。

反觀國外，美國對 REITs 發行架構沒有特別限制，可以是信託架構或集合投資架構 (即基金架構) 或公司、合夥等多種形式。日本則是基金架構或公司型式發行，新加坡除少部分為商業信託外，主要以基金架構發行。觀察這些主要國家的 REITs 法制架構，除信託架構外，均允許採基金架構，尤其新加坡更以基金架構為主，REITs 市場非常活絡，值得台灣參考。

投信投顧公會表示，REITs 蓬勃發展將能活化不動産運用，滿足建設資金需求，成為支持實體經濟的中堅力量，並為台灣資本市場及經濟發展注入下一輪成長動能。預期將產生三大效益，一是提供民眾固定收益的投資管道，儲存退休金：二是活絡資本市場，帶動產業發展；三是促進經濟發展就業成長。

REITs 可以引導投資人資金投資大型物業、基礎建設等項目，資金將會實質進到不動產產業鏈，真正帶動產業發展，有別於一般的炒房，只有資金東挪西移。對於不動產持有人而言，增加了籌措資金管道，並可以有效開發利用不動產。

對不動產產業而言，則可提高整體不動產市場效率及促進資金之有效流通與利用，間接擴大整體市場規模，帶動不動產開發商、管理機構、專業管理顧問、投資顧問等整體不動產關聯產業發展。

