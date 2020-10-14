今年股債雙高還能投資什麼？REITs擁「一低一高一長」優勢

今 (2020) 年以來受到各國央行寬鬆貨幣政策推動，股債雙漲，標普 500 指數目前本益比來到 20.8 倍的歷史高位，美國十年期公債殖利率僅 0.68%，股債雙高下，又臨近美國 11 月的總統大選，投資人面臨是否仍要繼續追高的難題，富邦證券表示，在美國選情不確定因素影響下，考量第四季市場將面臨波動加大，可考慮評價相對低，但具有高股利及長線成長優勢的不動產投資信託 (REITs)ETF，做為資金避風港。

富邦證券表示，年初至今美國 REITs 市場報酬表現遠落後於美股、美債等資產，主因為疫情降低人群接觸頻率，衝擊實體經濟使不動產需求降低。若細分美國 REITs 產業，可發現與科技產業相關 REITs 板塊如基礎建設、工業表現較為穩定 ; 與「人群聚集」相關 REITs 表現則遠落後於其他資產。

富邦證券進一步指出，展望與科技產業相關的 REITs 可發現，受惠於 5G 需求的興起，加上 5G 繞射能力較 4G 差，故 5G 的基地台數量將是 4G 的 2-3 倍。此外，由於一個基地台可以租給多個用戶使用，也將使其收益可望呈現倍數增長。據 Ericsson 指出，因為 5G 創造出更多終端應用，也將增加數據傳輸量，估計 2025 年前美國數據用量會以每年 32% 的速度成長，此都有望帶動與科技相關的 REITs 需求成長。

雖然疫情迫使部分民眾轉向線上消費，但據 J.P. Morgan 調查，疫情後仍有 4 成民眾消費習慣完全不受影響，僅有 8% 會完全轉向網購。麥肯錫的研究也指出，當消費者透過線下體驗結合線上消費，反而可能會花更多錢，更能提升消費者留存率，顯示實體零售店的需求仍然存在，只是營運模式會出現改變。

觀察今年以來，電商、實體零售銷售增速，及美國新增確診人數趨勢來看，可以發現實體零售銷售增速已逐漸回升。加上零售 REITs 的租金回收率也穩步回升。展望第四季，若配合疫苗順利上市，加上年底消費旺季的到來，商業性 REITs 需求將有望回升，也將帶動 REITs ETF 出現補漲行情。

富邦證券表示，整體來說，目前美國 REITs ETF 具 3% 以上股利率，高於十年公債殖利率利差 2% 以上，對法人或長線投資人深具吸引力 ; 今年以來流入貨幣型基金的逾 1 兆美元的資金仍在伺機回流，在資金大浪來襲下，由於 REITs 仍處於相對低評價，而長線展望受惠於 5G 浪潮、美國疫情走緩及千禧世代進入成家年齡，在消費型態改變，未來在住宅、工業、特殊型 REITs 都有成長機會。

富邦證券指出，美國 REITs 具有下檔防禦力，將會是第四季市場大幅震盪下的資金避風港，目前正是逢低布局美國 REITs ETF 的契機。