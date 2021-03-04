台股失守月線 法人看好基本面優勢不變可逢低介入

美債殖利率攀升再度引發股市下挫，台股今 (4) 日受電子權值股慘綠拖累，終場大跌 305 點，收在 15906 點，「萬六」與月線關卡同步失守，但投信認為，殖利率揚升雖是干擾股市短線因素，但只要獲利、經濟等基本面維持正向發展，可將拉回視為買點逢低介入。

撐盤重心晶圓雙雄再度成為盤面重災區，台積電、聯電的美國存託憑證 (ADR) 大跌 2.47% 及 3.72% 拖累，拖累台積電今天下挫 3.38%，大跌 21 元，驚險守住 600 元關卡，聯電更是重挫 5.49%，股價失守 50 元整數關卡，終場以 49.05 元作收。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，受美公債殖利率攀升衝擊，導致全球股市明顯回檔，但若回顧 2000 年以來美股與長天期殖利率的走勢，兩者反而是呈現正相關，也就是當長天期殖率利率攀升時，股市也會維持多頭走勢。

葉獻文進一步指出，期間股市震盪幅度平均約 6%，但平均漲幅則高達 18%，換言之可將目前回檔可視為漲多修正的理由。

葉獻文表示，觀察近期盤勢可發現，盤面上以傳產族群表現相對強勢，科技股則有熄火轉弱趨勢，預期未來台股將以類股輪轉格局，指數則以溫和上漲為主，若外資能轉為站在買方，則更有利指數表現。

葉獻文認為，美國公債殖利率可能是短期干擾市場的因素，但在經濟前景看升、企業獲利年增率看俏、半導體產能滿載、傳產等漲價題材再起等多方利多未變之下，只要指數逢拉回都是買點。