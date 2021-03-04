〈台股盤後〉半導體領跌 大跌300點貫破月線回測15900點

美債殖利率再度攀升，台股今日在台積電、聯電為首的半導體、電子族群領跌下，終場大跌 305.32 點，收 15906.41 點，失守月線，成交金額 3276.78 億元。

觀察今日權值股表現，電子權值全面走弱，半導體指標中，台積電挫逾 3.3%，收在今日最低 601 元、聯發科也跌 3.6%，失守 900 元整數關，聯電更是重挫 5.5%，失守季線，日月光也跌 3.7%。

其餘大型電子股方面，蘋概相關的個股，鴻海相對抗跌，小跌 0.9%、股王大立光跌 1.9%、台達電跌 2.8%；群創法說會報喜今日逆勢收紅、富采投控也逆勢上攻，PCB 相關的健鼎、欣興也均有 1% 左右的漲幅。

電子股表現弱勢，資金轉往報價上漲的傳產族群，鋼鐵股成資金追捧標的，高興昌、海光逆勢攻上漲停，中鴻、大成鋼漲幅 3-4% 以上，東鋼、美亞等也上漲 2% 多。

塑化相關也成為資金避風港，台聚集團表現最為強勁，華夏漲逾 6.5%，台達化也漲逾 3%、台聚、亞聚也雙雙走揚；台塑四寶中的台塑、台化也雙雙走揚。

塑化下游的紡織個股也各有表現，怡華亮燈漲停，廣越漲 2.6%，冠星 - KY 收漲 1.3%，中上游纖維相關的強盛、新纖等也小漲作收。