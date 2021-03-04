BOJ股票連續四天漲停 到底在漲什麼？

日本央行 (Bank of Japan)(8301-JP) 股價週四 (4 日) 再度上演漲停行情，收在每股 54000 日圓、較前日上漲 14.89% 或 7000 日圓，也是連續第四天出現漲停。在進入本週之後，日本央行股價已累計上漲 93%。根據日本媒體先前報導，日本央行股票連續達到交易上限，這也是流動性過剩吸引散戶進行看似不合理交易的最新例證。

日本央行股票在週三 (3 日) 狂飆逾 17% 至 47000 日圓，創下 2018 年 5 月以來新高。這種現象也令人聯想到近期行情變動劇烈的比特幣、或是散戶們大肆採購的 GameStop(GME-US) 等股票。

有關近日的日本央行股票大漲，其實背後並沒有出現什麼特別題材。不過市場人士也提出諸多見解，有人認為日本央行在政策決定變更前後股價容易出現波動。日本央行即將在 3 月 19 日公布最新金融政策決議內容，預計屆時也將公布貨幣寬鬆的檢討結果。還有日本長期利率近期出現上揚傾向，有人認為這也導致日本央行股價上揚。此外，也有人認為在金融行情背景下，造成了股價上揚。

日本政府持有日本央行 55% 的流通股，這些股票在東證 JASDAQ 交易所進行交易。另由於日本央行不是為了盈利，股票沒有投票權，也只支付受到限制的股息。此外，由於無法電子交易，所以成交量極低。

日本央行股票的交易量原本就不多，只要有人大量買進就容易造成股價上揚，而到了這個地步，與其討論日本央行股價上揚的背景因素，近期的價格波動反倒成了股票買進的熱門題材。